Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un weekend da sogno si trasforma in un incubo social per Chiara Ferragni. L’influencer, durante un soggiorno a Palma di Maiorca per l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro, ha taggato il lussuoso hotel che l’ha ospitata, il Cap Vermell Grand Hotel, scatenando una valanga di commenti negativi sui social.

Chiara Ferragni a Palma di Maiorca: i social non perdonano

Come riporta la Repubblica, la collaborazione sponsorizzata ha avuto l’effetto opposto a quello desiderato.

Invece di attirare nuovi clienti, l’hotel è stato preso d’assalto da commenti offensivi e sarcastici, costringendo la pagina a limitare la funzione per evitare danni d’immagine.

Non è la prima volta che Ferragni si ritrova ad affrontare critiche simili. Già in passato, diverse collaborazioni con brand erano naufragate a causa dell’ondata di negatività generata dal suo nome.

L’influencer, ancora alle prese con le conseguenze del “caso pandoro” e dello scandalo delle uova di Pasqua, sembra non riuscire a scrollarsi di dosso le critiche feroci degli hater.

Un’immagine da ricostruire

L’immagine di Ferragni, un tempo simbolo di successo e glamour, appare sempre più fragile e vulnerabile di fronte al tribunale implacabile del web.

L’episodio evidenzia il lato oscuro del potere mediatico. L’influenza di Ferragni, pur immensa, non la mette al riparo da attacchi gratuiti e accanimenti che rischiano di travolgere anche le persone e le aziende con cui collabora.

Resta da vedere se Ferragni riuscirà a riemergere da questa ennesima tempesta mediatica e a rilanciare la sua immagine.

Il precedente in un hotel in Val d’Aosta

Il tempo e le sue future mosse saranno determinanti per capire se l’ex moglie di Fedez riuscirà a superare questo periodo difficile e a mantenere il suo ruolo di influencer di punta.

Un episodio simile si era già verificato a febbraio in Val d’Aosta, quando Ferragni aveva pubblicizzato un hotel sui suoi social, scatenando una valanga di commenti negativi che aveva costretto la struttura a rimuovere le foto.