Insulti omofobi inenarrabili a Rocco Casalino dal 'Re delle bancarelle di Roma' Augusto Proietti: reazioni

Augusto Proietti, il “re delle bancarelle di Roma“, ha rivolto una serie di insulti omofobi a Rocco Casalino, ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’attacco è stato fatto tramite un video diffuso su You Tube lo scorso 15 gennaio, ma divenuto virale solamente nelle scorse ore.

Gli insulti indicibili di Augusto proietti a Rocco Casalino

“Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, perché non si può dire che è f…però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali”. Così Proietti nei confronti del giornalista che si è da poco traferito in un appartamento romano con vista su piazza del Popolo.

“Ma chi è ‘sto Casalino? Oggi (i vigili, ndr) – ha proseguito Proietti – ci hanno detto che i furgoni, che parcheggiamo lì da trent’anni, non li possiamo parcheggiare più perché a Casalino danno fastidio, e tocca metterli sul Lungotevere a tre chilometri. E se serve una cosa che è rimasta sul furgone a tre chilometri, chi ci va? Adesso io faccio una denuncia alla Procura della Repubblica a questo pezzo di m…”.

Fonte foto: ANSA

E ancora: “Mi deve dire cosa gli hanno fatto gli ambulanti, forse j’avranno rotto er c… e non l’hanno pagato bene. Ma che caz… vuole da noi? A schifoso! A zozzo!”.

Proietti ha attaccato anche Giuseppe Conte: “Quell’altro miserabile, state cu… e camicia al Parlamento. Frutta bene eh”.

La nota dei gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi

Domenica 3 marzo i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi hanno diramato una nota di dura condanna contro “questa vile e squallida aggressione subita da un personaggio violento e deprecabile”.

“Siamo letteralmente sconcertati per l’inaudita e intollerabile violenza verbale usata da Augusto Proietti – sottolinea il comunicato -, il ras degli ambulanti condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada, nei confronti dell’ex portavoce del presidente Conte Rocco Casalino”.

“Le sue parole oscene – prosegue la nota -, turpi e ripugnanti rappresentano quanto di più degradante e indegno ci possa essere e sono tipiche di chi si serve della violenza e del terrore per ottenere ciò che vuole, come ha ampiamente dimostrato in occasione dei suoi reiterati attacchi contro alcuni esponenti della Giunta Raggi “rei” di aver contrastato questo personaggio a tutela dei commercianti onesti”.

“Esattamente come è accaduto con Rocco Casalino che ha semplicemente denunciato le varie irregolarità commesse da alcuni ambulanti”, si legge a conclusione del comunicato.

Insulti omofobi a Rocco Casalino, la solidarietà del sindaco Roberto Gualtieri

Solidarietà a Casalino espressa anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell’amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto”.

“Si tratta di un episodio inaccettabile: questa Giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a piazzale Flaminio”, ha concluso il primo cittadino.