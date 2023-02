Rocco Casalino a Belve parla del padre e "i giochini per vedere se ero gay": il retroscena sulla candidatura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In una lunga intervista Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha parlato della sua vita pubblica e privata. L’ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite di Francesca Fagnani nella trasmissione “Belve” (in onda su Rai Due nella serata di martedì 28 febbraio). Tra rivelazioni sul futuro (“se mi sarà data l’opportunità mi candiderò”) e sul passato (“ho fatto sesso con centinaia di donne”), Rocco Casalino non si è risparmiato.

Perché Casalino non si è candidato in Parlamento

L’intervista parte proprio dalla mancata candidatura nelle ultime elezioni politiche. Una scelta, ha spiegato Casalino, fatta per il bene del Movimento e per tutelare Giuseppe Conte.

“Era una campagna importante e Conte era la persona giusta per far ripartire il Movimento, non volevo che ci fosse nessuna macchia. Ho fatto questa scelta per non danneggiare Conte e il Movimento e il giorno dopo mi sono pentito”, ha detto Casalino durante l’intervista.

Casalino: “Se mi verrà proposto la prossima volta mi candiderò”

La decisione di non candidarsi è arrivata dopo un confronto proprio con l’ex premier. “Mi ha detto ‘scegli tu, è chiaro però che c’è bisogno di te nella comunicazione’. Io, comunque, mi ero convinto che lo avrei danneggiato e non me la sono sentita”, ha detto Rocco Casalino.

Ma la prossima volta, ha spiegato il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, farà una scelta diversa e si candiderà, “se mi verrà offerta l’opportunità”.

Dunque, per Casalino, il futuro sarà ancora nel Movimento, probabilmente con il ruolo di parlamentare “perché 12 anni nei 5 Stelle è un’esperienza che sarebbe utile in una nuova fase e in Parlamento”.

Fonte foto: ANSA Rocco Casalino mentre segue un’intervista di Giuseppe Conte

I primi passi nel Movimento 5 Stelle: il racconto di Casalino

Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani l’ex partecipante del Grande Fratello ha raccontato del suo incontro con Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento insieme a Beppe Grillo. “Casaleggio mi ha notato. Era straordinario e non aveva pregiudizi, per questo dovrò ringraziarlo sempre”, ha spiegato Casalino.

L’ex portavoce del presidente del Consiglio ha parlato anche del suo rapporto con Giuseppe Conte. “La mia capacità è valorizzare le caratteristiche di una persona. Sicuramente, nella prima fase l’ho aiutato in una comunicazione più semplice, a far trasparire il lato umano, ma il merito è tutto suo”, ha detto.

E ancora: “Ci dobbiamo entrambi qualcosa, io ho imparato moltissimo da lui, sono cresciuto molto con lui e sono cambiato e credo che qualcosa lui ha preso da me. Ci siamo stati utili entrambi”, ha concluso Rocco Casalino.

Casalino a Belve: “Ho fatto sesso con centinaia di donne”

Ma i dettagli più scottanti sono emersi quando Rocco Casalino ha affrontato alcuni aspetti privati della sua vita. “Ho fatto sesso con centinaia di donne. Sembra strano? Anche a me”, ha ammesso a Francesca Fagnani riferendosi alle difficoltà di accettarsi, al punto da credere, a un certo punto, di essere bisessuale.

Sul padre violento, Casalino si è espresso così: “Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l’odio da parte dei figli. Io non ho dimenticato nulla, di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto ed è una cosa che non si riesce a perdonare, almeno nel mio caso, al proprio padre”.