Insulti fra Quentin Tarantino e George Clooney, il regista: "Non è una star", lui replica: "Vaff* amico"

George Clooney ha risposto duramente a Quentin Tarantino dopo che il regista lo aveva escluso pubblicamente dal gruppo delle star di Hollywood nel 2023, in un’intervista a Deadline. Tarantino aveva minimizzato il contributo di Clooney al cinema, e l’attore, irritatissimo, ha espresso il suo disprezzo per il regista “a scoppio ritardato”, con parole forti, che hanno avuto ampia risonanza mediatica.

Cosa è successo fra Quentin Tarantino e George Clooney

Non si può dire che George Clooney non se la sia legata al dito. Perché l’inizio della fine del rapporto fra l’attore e Quentin Tarantino risale al 2023.

Quentin deve aver esitato, oppure deve averci rimuginato parecchio, prima di rispondere al regista che ai tempi non ebbe certamente parole al miele per lui.

Fonte foto: IPA

George Clooney e Quentin Tarantino nel film “Dal tramonto all’alba”

Cosa ha detto Quentin Tarantino di George Clooney

Il fattore scatenante è stato, molto probabilmente, quello che Quentin Tarantino dichiarò in un’intervista a Deadline, nel 2023. Dove aveva sostanzialmente fatto capire che, per lui, Clooney non fosse propriamente una “star“al pari di Tom Cruise o Harrison Ford.

“Beh, è passato molto tempo da quando penso che George Clooney abbia attirato qualcuno al cinema” aveva affermato il regista. “Quando è stata l’ultima volta che ha avuto un successo in questo millennio?” aveva replicato alla domanda diretta sull’attore.

La replica di George Clooney

Durante una recente intervista con GQ, rilasciata insieme a Brad Pitt in occasione della promozione del loro nuovo film “Wolfs – Lupi solitari” (in anteprima a Venezia), George Clooney ha deciso di togliersi quel peso sullo stomaco.

“Non mi dispiace dargli della me**a, lui l’ha data a me.” ha sparato l’attore. “Quentin ha detto delle me**e su di me di recente, quindi sono un po’ irritato con lui.”

“Ha fatto un’intervista in cui nominava le star del cinema… poi gli chiedono: ‘George?’. E lui: ‘Non è una star del cinema’ ” ha sbottato Clooney.

“Quindi, ha letteralmente dichiarato qualcosa tipo: citami un suo film uscito negli anni 2000” ha aggiunto l’attore. “Quella è tipo tutta la mia carriera… quindi non mi dispiace parlare male di lui. Del tipo, va bene, amico, vaffan…”.

La stima di Quentin Tarantino per Brad Pitt

È curioso che Brad Pitt, grande amico di Clooney e molto stimato da Tarantino, fosse presente durante lo sfogo del collega.

Pitt, che ha cercato di alleggerire i toni, gode notoriamente della stima di Tarantino, che lo ha gratificato spesso con complimenti e chiamate per i suoi film.

Dopo “Bastardi senza gloria” e “C’era una volta a Hollywood”, i due avrebbero dovuto collaborare nuovamente al nuovo film, “Movie Critic“, prima che Tarantino decidesse di cancellare il progetto.