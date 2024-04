Quentin Tarantino cancella The Movie Critic con Brad Pitt: non sarà il suo ultimo film della carriera

Quentin Tarantino ha cambiato idea: The Movie Critic, a differenza di quanto precedentemente annunciato dal 61enne regista di capolavori come “Le Iene” e “Pulp Fiction”, non sarà il suo decimo e ultimo film. La pellicola avrebbe dovuto coinvolgere nel ruolo di protagonista l’attore Brad Pitt, già sul set con Tarantino nei suoi ultimi lavori.

Tarantino cambia idea: la scelta del regista

Secondo quanto rivelato dalla testata Deadline, molti degli attori presenti nei cast dei suoi ultimi lavori cinematografici avrebbero dovuto partecipare al progetto e la Sony si stava già preparando a realizzare il film.

Tarantino avrebbe deciso di riscrivere la sceneggiatura, ritardando così l’inizio della produzione di The Movie Critic. Poi, avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il progetto. Un vero “colpo di scena” degno dei suoi film più famosi.

The Movie Critic non sarà il suo ultimo film

Per quanto riguarda The Movie Critic, originariamente previsto come decimo e ultimo film, Tarantino ha semplicemente cambiato idea e, secondo Deadline, non andrà avanti con il progetto.

Fonti vicine al regista hanno dichiarato che sta cercando di capire quale effettivamente sarà il suo ultimo film.

A margine del Festival di Cannes, Quentin Tarantino ha spiegato che The Movie Critic era “ambientato in California nel 1977”, e che era “basato su un tizio che è vissuto davvero ma non è mai stato veramente famoso, e che scriveva recensioni di film per un giornale porno”.

Fonte foto: ANSA

Quentin Tarantino, a destra, e Daniella Pick al Festival di Cannes 2023

L’ispirazione risale a un lavoro che Tarantino ha svolto da adolescente, quando caricava riviste porno in un distributore automatico. “Tutte le altre cose erano troppo sconce per essere lette, ma poi c’era questo giornaletto porno che aveva una pagina di film davvero interessante“, ha raccontato a Bamigboye.

Cosa potrebbe fare il regista in futuro

Il futuro del regista rimane incerto. Nel 2012, disse Playboy: “Voglio fermarmi a un certo punto. I registi non migliorano quando invecchiano. Di solito i film peggiori della loro filmografia sono gli ultimi quattro alla fine”.

“Quando i registi diventano obsoleti, non è carino” ha aggiunto.

Secondo Hollywood Repoter, Tarantino continuerà a lavorare nel campo dell’arte e del cinema anche dopo aver realizzato un ultimo lungometraggio. In passato Tarantino ha aperto all’ipotesi di girare una serie tv.