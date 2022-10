Instagram down 31 ottobre, account bloccati e foto che non si caricano: cosa succede

Da diversi giorni le app di Meta stanno avendo alcuni problemi. Oggi, 31 ottobre, moltissimi utenti in tutto il mondo stanno segnalando che il proprio profilo Instagram è stato bloccato o sospeso senza apparente motivo, oppure che ci sono dei problemi con il caricamento delle foto.

Non è chiaro cosa stia succedendo ma si tratta probabilmente di un malfunzionamento. Al momento né Instagram né Meta hanno fornito chiarimenti a riguardo, ma stanno investigando per capire la fonte del problema.

Il sito Downdetector, che raccoglie gli alert degli utenti sui problemi registrati su diverse app, mostra un picco di segnalazioni per oggi 31 ottobre: alle 14.57 le segnalazioni erano più di 5mila, un segno evidente del fatto che molti utenti hanno riscontrato malfunzionamenti.

Su Twitter, che di recente è stato acquistato da Elon Musk, è schizzato in trend l’hashtag #instagramdown, con cui gli utenti hanno segnalato le problematiche osservate in queste ore. Non mancano, naturalmente, i cinguettii che ironizzano sulle difficoltà incontrate da Mark Zuckerberg negli ultimi giorni.

L’account Twitter Instagram Comms ha provato a rassicurare gli utenti con un tweet, rilanciato anche dal profilo ufficiale di Instagram:

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022