WhatsApp, Instagram e Facebook down, problemi alle app di Mark Zuckerberg

WhatsApp, Instagram e Facebook non vanno. Nella serata di venerdì 28 ottobre, l’app di messaggistica e dei due social network hanno smesso di funzionare sui dispositivi di tanti utenti sparsi in tutta Italia. E su Twitter sono subito entrati in trend gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

I malfunzionamenti delle tre popolari app sono state confermate dal sito Downdetector, con segnalazioni arrivate dalle principali città italiane, da Milano a Roma, da Torino a Napoli.

La situazione è tornata alla normalità dopo le 22: tutte e tre le app del gruppo Meta hanno ripreso a funzionare regolarmente.

Facebook e Instagram down, l’app non carica

Facebook e Instagram down, dopo le 21 le app dei due social network hanno smesso di funzionare all’improvviso. In entrambi i casi il problema principale sembra essere il caricamento, sia dell’app ma anche del sito.

Il picco delle segnalazioni è stato registrato tra le 21 e le 22. Tanti utenti segnalano che Facebook e Instagram non si caricano oppure lo fanno con estrema lentezza. Ad altri l’app e il sito sembrano andare, ma non vengono caricate le immagini.

WhatsApp down, l’app non invia messaggi

Non va anche WhatsApp. L’app di messaggistica più usata in Italia ha smesso di funzionare dopo le 21, come confermato dal sito Downdetector.

Molti utenti segnalano l’impossibilità di inviare messaggi, ad altri i messaggi sembrano funzionare ma non si riesce a inviare foto e altri tipi di file multimediali.

Per WhatsApp si tratta del secondo malfunzionamento nel giro di pochi giorni: problemi all’app si erano registrati infatti nella giornata di martedì 25 ottobre.

Disagi in tutto il mondo

Non solo in Italia. Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram sono stati registrati in tanti altri Paesi: dai vicini europei Francia, Spagna e Germania fino agli Stati Uniti e all’Australia.

In base ai tanti messaggi pubblicati su Twitter, le app del gruppo Meta hanno avuto problemi in numerose parti del mondo.