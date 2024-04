Inondazioni in Francia per maltempo a Lezinnes, case allagate e residenti evacuati: il video dell'alluvione

Un’ondata di maltempo ha colpito la Francia, in particolare l’Yonne, nella Borgogna, dove a Lezinnes case e campi sono stati allagati dall’esondazione del fiume Armancon. L’alluvione ha provocato l’inondazione di parte della cittadina, costringendo una dozzina di residenti a evacuare le proprie abitazioni.

Le inondazioni in Francia

Il livello dell’acqua del fiume Armancon ha già superato il record del 2013 mettendo in allarme tutta la zona. L’allerta resta alta per i comuni a valle come Tonnerre, ma l’attenzione è rivolta anche a un altro fiume ingrossato dalla pioggia in Borgogna, L’Ouche.

A Digione, capitale della storica regione francese, è stato allagato un ospedale psichiatrico, nel quale, circa 260 pazienti sono rimasti intrappolati per diverse ore, prima che l’acqua si ritirasse gradualmente

In emergenza anche Chablis, paese attraversato da un altro corso d’acqua il Serein, per il quale è prevista la piena tra il 2 e il 3 aprile. Come riportato dalle emittenti Tv francesi, lo stesso fiume ha già provocato allagamenti e danni a Noyers, altro comune del dipartimento dell’Yonne.

La precedente alluvione

A metà marzo la Francia era già stata colpita da un’alluvione nel sud del Paese, provocata dalla tempesta ‘Monica’. Le inondazioni hanno causato la morte di 3 persone, con 4 dispersi, tra i quali un papà con due bambini.

Le vittime erano tre donne, di 47 e 50 anni, travolte dall’acqua mentre attraversavano un ponte, dirette verso la Spagna in auto. Le donne erano riuscite a rintracciare i soccorsi comunicando di essere in difficoltà, ma la telefonata era stata interrotta. La terza vittima era un turista belga di 62 anni, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori nel Gard.