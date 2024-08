Infezioni tra gli atleti dopo il tuffo nella Senna, due casi tra gli svizzeri del Triathlon dopo Claire Michel

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemiche sulla Senna. Due triatleti svizzeri sono ricoverati al centro medico del villaggio olimpico per un’infezione, dopo il caso della loro collega belga Claire Michel che ha portato al ritiro della sua delegazione dalla finale del Triathlon.

Infezioni tra due atleti svizzeri

Due triatleti svizzeri risultano contagiati da un’infezione non meglio specificata e sono ricoverati all’interno del centro medico del villaggio olimpico di Parigi 2024.

Entrambi negli scorsi giorni avevano partecipato alle gare di nuovo che la loro disciplina prevede nella Senna, il fiume le cui acque sono sotto accusa da parte del Comitato olimpico belga.

Fonte foto: ANSA Triatleti si tuffano nella Senna

Una triatleta della delegazione belga, Clair Michel, ha infatti contratto un’infezione che la sua federazione imputa alle acque del fiume in cui ha nuotato. Non c’è prova al momento che i due eventi siano collegati o che si tratti, come riportato da fonti di stampa, di escherichia coli.

La risposta degli organizzatori

Gli organizzatori delle gare hanno tenuto a precisare che nei giorni scorsi sono stati eseguiti test rigorosi sulle acque della Senna. I risultati non mostravano anomalie nemmeno nella presenza di escherichia coli, pur registrata nei primi giorni delle Olimpiadi.

Questo inconveniente aveva fatto saltare gli allenamenti di Triatlon con polemiche molto accentuate a livello di preparazione degli atleti. Le ultime analisi sono state mostrate a tutti gli atleti e alle federazioni che hanno accettato di nuotare.

Il membro della Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale, Martin Fourcade ha detto: “il nostro ruolo è proteggere gli atleti, sono i primi che vogliono tuffarsi in acqua e dobbiamo garantire che venga fatto in condizione di salute pubblica accettabili: se c’è stato un caso di contaminazione, vedremo cosa fare”.

Le polemiche del Comitato olimpico belga per Claire Michel

La triatleta belga Claire Michel, costretta al ritiro dalla staffetta per un’infezione e seguita sua intera squadra, ha scritto dal letto del centro medico del villaggio olimpico.

“Grazie per tutti i bei messaggi che mi avete mandato. Sono stata curata bene e mi riprenderò, sono però davvero devastata per la squadra e mi dispiace finire i Giochi in questo modo”.

Nel frattempo il Comitato belga (Coib) ha continuato la polemica con l’organizzazione: “Il Coib e il triathlon belga sperano che si traggano lezioni dalle prossime gare di triathlon ai Giochi olimpici, stiamo pensando alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al format della competizione, che deve essere chiarito in anticipo per garantire che non ci siano incertezze per atleti, entourage e tifosi“.