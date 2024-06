Incidente tra auto e camion a Biandrate: un morto e tre feriti nello schianto sulla A26 verso Gravellona Toce

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente tra auto e camion avvenuto sulla A26 a Biandrate, in provincia di Novara in Piemonte, nella tarda serata di ieri, venerdì 7 giugno. Lo scontro è avvenuto in direzione Gravellona Toce all’altezza dell’allacciamento con l’A4, con uno dei feriti portato in codice rosso all’ospedale.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 7 giugno, sulla A26 si è verificato un incidente mortale tra auto e camion nel comune di Biandrate, in provincia di Novara in Piemonte.

Come riporta RaiNews, il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno grave trasportato in ospedale in codice rosso dai sanitari accorsi sul luogo dell’incidente insieme alle autorità.

Biandrate, in provincia di Novara

Ancora da accertare la dinamica dello schianto, avvenuto intorno alle 23 in direzione Gravellona Toce all’altezza dell’allacciamento con l’autostrada A4.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e traffico bloccato

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, che si sono subito impegnati nella liberazione delle persone coinvolte dalle lamiere dei veicoli.

Oltre ai Vigili del Fuoco sono accorsi anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, per poter effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dello schianto mortale.

Il tratto di autostrada tra Vercelli Est e il nodo A26/A4 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e permettere alle forze dell’ordine di procedere con i rilievi.

I precedenti nella zona

Nel Novarese c’era stato un altro incidente mortale sulla Statale 229 del Lago d’Orta intorno alla mezzanotte di giovedì 6 giugno, quando un motociclista settantenne residente nella zona di Varallo Pombia si era schiantato con la moto contro un palo.

Sempre sulla A26, invece, giovedì 30 maggio si era verificato un incidente tra camion tra Masone e Ovada in galleria, mandando il traffico in tilt e causando code fino a 10 chilometri.