Incidente tra ambulanza e auto a Roma con il mezzo dei soccorsi che si è ribaltato dopo lo scontro

Lungo la mattinata di domenica 30 giugno, a Roma, in via Serafini, un’ambulanza si è ribaltata dopo essersi scontrata con una automobile. L’incidente è avvenuto all’incrocio con viale Palmiro Togliatti.

Roma, incidente tra ambulanza e auto: il mezzo dei soccorsi si ribalta

Sul posto, hanno riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, è stata inviata la squadra VF 12/A di Tuscolano II. L’incidente, stando a quanto si apprende, si è verificato intorno alle 11.20.

I vigili del fuoco, non appena hanno raggiunto il luogo in cui c’è stato l’impatto, hanno provveduto ad estrarre l’autista ferito dall’abitacolo dell’ambulanza.

Fonte foto: Vigili del fuoco Un’immagine dell’ambulanza ribaltata

Illeso il conducente dell’auto ma in stato di shock

L’uomo è quindi stato affidato alle cure dei sanitari dei colleghi del 118 e in seguito trasportato d’urgenza in ospedale. Il passeggero è uscito autonomamente e risulta in buone condizioni.

Illeso anche il conducente dell’automobile, accompagnato al pronto soccorso poiché in stato di shock.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale, che si sta occupando dei rilievi del caso.

Altra scia di sangue sulle strade italiane

Per le strade italiane, un’altra mattinata costellata da incidenti.

Nei pressi dell’aeroporto Malpensa, sulla SS 336, si è verificato uno scontro tra una vettura e una moto con a bordo due persone rimaste ferite e trasportate in ospedale d’urgenza dall’elisoccorso. Traffico in tilt e anche disagi all’aeroporto.

Sempre lungo la mattinata del 30 giugno, in Sardegna, Ad Assemini, vicino a Macchiareddu, un uomo di 64 anni a bordo di uno scooter è morto dopo essere stato centrato da un’auto che proveniva nel senso di marcia opposto.