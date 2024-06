Incidente ad Assemini vicino Macchiareddu con lo scontro tra scooter e auto sulla provinciale, morto 64enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo di 64 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla provinciale 92 vicino a Macchiareddu, ad Assemini. La vittima, a bordo di uno scooter, è stata centrata da un’auto che proveniva nel senso di marcia opposto non riuscendolo a evitare.

Scontro tra scooter e auto sulla provinciale

L’incidente, riferisce L’Unione Sarda, è avvenuto nella mattina di domenica 30 giugno 2024. Attorno alle 7, infatti, è stato segnalato lo scontro tra uno scooter e un’auto lungo la SP 92, in via delle Saline, nella zona di Macchiareddu vicino ad Assemini.

Ad avere la peggio proprio l’uomo a bordo dello scooter, centrato in pieno dalla Opel Corsa che arrivava nella direzione opposta, lato Pula.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Macchiareddu, vicino ad Assemini

Morto 64enne

L’impatto è stato inevitabile e l’uomo in sella alla moto è stato sbalzato via. Per lo scooterista non c’è stato nulla da fare.

La vittima, riferisce il quotidiano, è il 64enne cagliaritano Antonio Nonnis. La salma è stata restituita ai familiari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Ferita la conducente dell’auto

Al volante della Opel Corsa che ha impattato contro lo scooter c’era una 27enne di Assemini.

La giovane è stata trasportata d’urgenza dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, dove è stata sottoposta alle cure mediche del caso.

Le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

Indagini sull’incidente

Sul posto polizia locale e carabinieri, con la strada che è stata chiusa al traffico per i rilievi e le operazioni di soccorso.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro per permettere ulteriori indagini.