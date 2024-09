Incidente sulla statale Alemagna a Perarolo vicino Belluno: morto un uomo, coinvolti un camion e tre auto

Grave incidente stradale a Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno: un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre viaggiava lungo la statale Alemagna con la sua auto insieme al nipote. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo si è scontrato con un camion e il sinistro ha coinvolto altri due mezzi, un’altra auto e un furgone. Gli operatori sono al lavoro per ripristinare la viabilità dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

Incidente a Perarolo vicino Belluno

Le notizie sono ancora frammentarie. Nel primo pomeriggio un incidente è avvenuto lungo la statale 51, nota come Alemagna, nel territorio di Perarolo di Cadore (Belluno).

Lo scontro ha visto coinvolti quattro mezzi: un camion Scania che viaggiava verso nord, una Opel, una Volkswagen Polo e un furgone Doblò che invece viaggiavano in direzione sud.

L’auto del 75enne si è scontrata con il camion Scania, e successivamente gli altri mezzi sono rimasti coinvolti. Le cause del sinistro sono ancora oggetto di rilievi da parte delle autorità accorse sul luogo dell’incidente.

Il bilancio è di un morto e un ferito. Secondo L’Amico del Popolo, testata locale, i conducenti degli altri mezzi sarebbero rimasti illesi.

I soccorsi

Come riporta Il Gazzettino, sul posto sono arrivati i soccorritori della Suem con l’automedica, l’elisoccorso e le ambulanze provenienti da Pieve di Cadore. Dal comando di Belluno sono arrivati anche i vigili del fuoco con l’autoscala, l’autopompa e una gru. Sono presenti anche gli uomini dell’Anas.

Il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’auto che per prima si è scontrata con il camion. Il nipote è stato preso in cura dai sanitari intervenuti. La vittima, Vincenzo Martinazzo, era originario di Montebelluna.

Le possibili cause e la viabilità

Per favorire le operazioni dei soccorritori, le autorità hanno deviato il traffico verso la NSA309 nota come “la Cavallera”. Come già detto, le cause dell’incidente non sono ancora note, ma secondo le indiscrezioni riportate da Il Gazzettino non si esclude un malore accusato dal 75enne.

