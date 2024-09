Grave incidente in moto a Cesena, scontro frontale con furgone che trasporta disabili: due morti nell'impatto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente stradale è avvenuto sabato 31 agosto, appena fuori Cesena sulla via Emilia in direzione Rimini. Lo scontro frontale tra una moto e un furgone adibito al trasporto di disabili ha provocato la morte di due persone.

L’incidente a Cesena

L’incidente frontale si è verificato intorno alle 16:00 all’uscita della rotonda con via Staggi, sulla via Emilia in direzione Gambettola.

Una moto Yamaha di grossa cilindrata, con a bordo una coppia, si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò, un furgoncino dell’Unitalsi utilizzato per il trasporto di persone disabili.

L’impatto, avvenuto all’uscita della rotonda, è stato di una violenza tale da proiettare entrambi i veicoli sui cigli opposti della strada.

Il bilancio: morta anche la donna

Il bilancio dell’incidente si è aggravato nelle ore successive. Carmelo Manna, 53 anni, che era alla guida della moto, è deceduto sul colpo.

La sua compagna, Nadia Storoska, 51 anni, originaria dell’Ucraina, che viaggiava sul sellino posteriore, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta alle 23:30 della stessa sera, portando così a due il numero delle vittime.

Cosa è successo

L’esatta dinamica (simile a quella del sinistro a Solbiate Olona) dell’incidente è ancora sotto esame da parte della Polizia Locale di Cesena, che è intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto mentre i due veicoli uscivano dalla rotonda, con la moto che avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro il furgoncino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare, mentre la sua compagna ha lottato per ore tra la vita e la morte.

La conducente del furgoncino ha riportato solo lievi ferite. A causa dell’incidente, la via Emilia è stata chiusa per circa un’ora, causando disagi al traffico.