Incidente sulla statale 660 ad Acri, morto un centauro dopo l'impatto: strada temporaneamente chiusa

Un grave incidente ha avuto luogo ad Acri, in provincia di Cosenza, lungo la statale 660 in località Varrise. Per il momento non sono note le dinamiche del sinistro. Ciò che è dato sapere, è che l’unico mezzo coinvolto è una moto sulla quale viaggiava un centauro. Il conducente è morto. Per favorire i rilievi e gli accertamenti la strada è stata temporaneamente limitata al traffico. Le notizie sono ancora frammentarie.

Grave incidente ad Acri, muore centauro

Come già detto, le notizie sono ancora frammentarie. Secondo il sito di informazione locale Lametino, nel pomeriggio di sabato 13 luglio lungo la strada statale 660 si è verificato un incidente autonomo, ovvero un sinistro che non ha coinvolto altri veicoli.

Secondo le prime indiscrezioni, un motoveicolo si sarebbe schiantato e a causa dell’impatto è morto il centauro che conduceva il mezzo.

Secondo Il Quotidiano del Sud, le prime indiscrezioni dicono che il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per poi impattare rovinosamente al suolo.

L’uomo sarebbe morto a seguito delle gravi ferite causate dall’impatto. Al momento non sono note le generalità né l’età della vittima. Le autorità sono ancora presenti sul luogo della tragedia.

I soccorsi e le conseguenze sul traffico

Una volta arrivata la segnalazione, sul luogo del sinistro sono arrivate le forze dell’ordine, il personale Anas e il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

Le autorità hanno interrotto il traffico lungo la carreggiata in direzione dello svincolo verso la strada statale 177, con inevitabili disagi sulla regolare viabilità.

Lo schianto mortale a Gallarate

Nello stesso giorno, sabato 13 luglio, un’altra tragedia ha colpito le strade del Paese. Al casello di Gallarate un automobilista ha perso il controllo della vettura mentre si incolonnava nella fila degli utenti Telepass.

Il suo mezzo si è schiantato contro un’isola di cemento ed è andato a fuoco. Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo e non è riuscito a scampare alle fiamme. Aveva 54 anni ed era originario del Varesotto.