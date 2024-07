Tragico incidente sulla A8 al casello di Gallarate, l'auto prende fuoco dopo lo schianto: morto un 54enne

Una tragedia, questo l’epilogo dell’incidente avvenuto sulla A8 lungo l’autostrada Milano-Varese: un’auto si è schiantata contro il casello di Gallarate e ha preso fuoco. Il conducente, un 54enne originario della provincia di Varese, è morto. Il dramma si è consumato alle 8 della mattina di sabato 13 luglio e ha causato inevitabili disagi alla viabilità. Le dinamiche del sinistro sono ancora oggetto di accertamenti. Sul luogo dello scontro sono al lavoro gli agenti della polizia stradale.

Incidente a Gallarate, l’auto prende fuoco

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. Come ricostruisce Milano Today, alle 8 di mattina di sabato 13 luglio un’auto si stava incanalando nel penultimo cordolo del casello di Gallarate dedicato agli utenti Telepass.

Improvvisamente, lo schianto. La vettura si è scontrata contro una delle isole di cemento installate per separare i caselli, un impatto violentissimo al quale hanno assistito gli altri conducenti in transito.

Fonte foto: ANSA Tragico incidente al casello di Gallarate, lungo l’autostrada A8. Un’auto si è schiantata contro un isolotto di cemento e ha preso subito fuoco. Il conducente, 54 anni, è morto tra le fiamme

Come già detto, le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Il Giorno, il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo.

La tragedia non ha coinvolto altri veicoli. Come riferiscono i testimoni, subito dopo l’impatto l’auto ha preso fuoco e in un attimo le fiamme hanno raggiunto l’interno dell’abitacolo. Il conducente non è riuscito a mettersi in salvo.

Lo schianto al casello di Gallarate

Nel corso dell’impatto, l’auto ha danneggiato le barriere e ha divelto alcuni segnali stradali. Non è dato sapere se il conducente si sia accorto di quanto stesse accadendo, né se si sia trattato di un malore.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito spento il rogo, oltre agli uomini dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Immediatamente sono arrivate anche un’ambulanza e un’auto medica del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il conducente, un 54enne del Varesotto, sarebbe morto sul colpo.

Le conseguenze sul traffico

Per diverse ore è stato necessario precludere il transito ai veicoli, per questo Autostrade per l’Italia ha segnalato la possibilità di deviare verso il “bivio A8/Diramazione A26 Trafori provenendo da Varese verso A26 Genova Voltri – Gravellona Toce per incidente”. I disagi, quindi, hanno interessato principalmente il traffico in direzione Milano.

La tragedia di Rosignano Marittimo

L’incidente di Gallarate ricorda la tragedia di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Il 2 giugno un’auto ha raggiunto il casello a folle velocità travolgendo le altre auto in coda.

Lo schianto ha portato tre persone alla morte. Le immagini del tremendo impatto arrivano dalla videocamera di servizio di Rosignano Marittimo, che ha immortalato il momento dello schianto.