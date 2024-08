Incidente sulla Statale 18 Tirrena Inferiore a Villa San Giovanni: moto si scontra con suv, morto un 50enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia stradale a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di 50 anni è morto in un incidente avvenuto sulla SS 18 Tirrena Inferiore. La vittima, alla guida di una vespa, si è scontrata con un suv per cause ancora in corso di accertamento. Si chiamava Andrea Aricò.

L’incidente a Villa San Giovanni sulla SS 18 Tirrena Inferiore

Il dramma si è consumato all’altezza dello svincolo di Santa Trada dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nel pomeriggio di sabato 3 agosto. Lo riporta l’agenzia stampa Ansa.

La dinamica del sinistro non è nota. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire quanto avvenuto.

L'incidente si è verificato a Villa San Giovanni, Comune che si affaccia sullo stretto di Messina. Il suo porto è il terminal principale del traghettamento per la Sicilia

Andrea Aricò, l’uomo deceduto, era originario di Villa San Giovanni.

Il traffico rallentato

Sull’arteria stradale, il traffico automobilistico ha subito rallentamenti. È anche stato istituito il senso unico alternato.

Sul posto sono giunte le squadre dell’Anas, per gestire il traffico e consentire il ripristino della regolare viabilità.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia locale.

Il lutto del Comune

In segno di cordoglio, l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha annullato e rinviato alcune iniziative previste nel programma della Traversata dello Stretto.

“Siamo profondamente affranti – si legge nella nota che è stata diffusa – per il tragico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio che ha sottratto alla nostra comunità una persona eccezionale come Andrea Aricò. Ci stringiamo attorno alla famiglia Aricò per questa tragedia che ci lascia tutti attoniti”.

L’incidente sull’autostrada A12 in direzione Civitavecchia

Nella stessa giornata di sabato 3 agosto, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A12 in direzione Civitavecchia, non distante da Roma.

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua auto, una Fiat Punto. L’urto con il guard rail, particolarmente violento, ha strappato il motore della vettura.

Giunto sul posto, il personale del 118 ha prestato soccorso al giovane. L’intervento si è però rivelato vano: poco dopo, i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso del ragazzo.