Incidente sulla statale 121 di Catania a Piano Tavola, tre veicoli coinvolti: tratto chiuso, traffico in tilt

Tamponamento e traffico in tilt a Catania dove nella mattinata di venerdì 24 marzo si è verificato un incidente sulla strada statale 121 che collega Paternò alla città. Nel sinistro, sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni

La strada, come riferiscono le testate locali, è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 12,250 all’altezza di Piano Tavola.

Personale Anas e forze sul posto

Il tamponamento ha creato pesanti rallentamenti al traffico veicolare.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per far sì che il tratto di strada possa essere riaperto nel più breve tempo possibile.

Al momento non ci sono notizie su eventuali persone ferite.

Tragico incidente tra Vercelli e San Germano

Sempre lungo la mattinata di venerdì 24 marzo, si è verificato un altro tamponamento.

Fonte foto: ANSA

Intorno alle 8, più squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sulla strada SS11 tra Vercelli e San Germano, all’altezza di cascine Strá, dove 4 veicoli sono rimasti coinvolti in un grave incidente che ha restituito un bilancio tragico.