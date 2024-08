Incidente stradale a Godrano vicino Palermo: morto il 39enne Salvatore Pasqua, tre feriti in gravi condizioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tragico incidente si è verificato sulla statale 118 Corleonese-Agrigentino, all’altezza del bivio Lupo, nei pressi di Godrano, in provincia di Palermo. Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, una Bmw è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro il guardrail. Il bilancio dell’incidente è drammatico: Salvatore Pasqua, 39 anni, di Corleone, è morto, mentre altre tre persone che viaggiavano con lui sono rimaste gravemente ferite.

Incidente a Godrano: morto un 39 enne, tre feriti gravi

I feriti sono due uomini di 45 e 48 anni e una giovane di 27 anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’automobilista. I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza, uno in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo e gli altri due all’ospedale di Corleone.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 118 Corleonese-Agrigentino, all’altezza del bivio Lupo, nei pressi di Godrano, in provincia di Palermo

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di determinare le cause esatte dell’uscita di strada, al momento considerata un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il weekend nero delle strade siciliane

Lo stesso weekend del 10 e 11 agosto è stato segnato da altri gravi incidenti in Sicilia.

A Termini Imerese, nella stessa notte dell’incidente di Godrano, uno scontro tra due vetture in piazza della Vittoria ha provocato sei feriti, tutti trasportati negli ospedali di Termini e Palermo. Anche in questo caso, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per i rilievi del caso.

Un altro incidente si è verificato sulla SS732 “Bretella di Alcamo Est”, nel comune di Alcamo, in provincia di Trapani.

Due auto si sono scontrate al km 1,500, causando il ferimento di tre persone. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

La tragedia sulla Messina-Palermo

Il 10 agosto, inoltre, un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi di Brolo, ha causato la morte di una coppia e il ferimento delle loro due figlie piccole.

Le bambine sono state trasportate all’ospedale di Patti per controlli, ma non sarebbero in gravi condizioni. La Polizia Stradale sta indagando sulla dinamica dell’incidente.