Grave incidente sulla A20 Palermo-Messina all'altezza di Brolo: morti marito e moglie, ferite le bambine

Un tragico incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, avvenuto all’altezza di Brolo, ha provocato due morti e il ferimento di due bambine piccole. A perdere la vita una coppia di circa 40 anni, che viaggiava in auto con le due figlie, ora ricoverate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti la Polizia Stradale e i soccorsi, mentre si indaga sulla dinamica del sinistro, probabilmente autonomo.

Incidente a Brolo in A20: bimbe ferite, morti i genitori

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 agosto lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano, al chilometro 84.

Le circostanze precise del sinistro sono ancora sotto esame e al momento non sono del tutto chiare. In base al riscontro riportato da Live Sicilia, il veicolo viaggiava lungo il viadotto Pozzo quando il guidatore potrebbe aver perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi con forza contro le barriere di sicurezza dell’autostrada.

L’incidente si è verificato in A20 all’altezza di Brolo, in provincia di Messina

L’impatto devastante ha strappato la vita a due persone, S.C., di 43 anni, e M.B., di 40 anni, marito e moglie., morti nell’incidente.

La coppia viaggiava su un’automobile di marca Nissan Qashqai insieme alle due figlie piccole, di uno e cinque anni, che sono state immediatamente trasportate all’ospedale di Patti per i necessari controlli medici. Le bambine non sarebbero in gravi condizioni.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Secondo la ricostruzione, la famiglia sarebbe stata in viaggio di ritorno verso la Sicilia per trascorrere un periodo di vacanze estive. L’uomo era infatti originario di Sant’Agata di Militello, ma la famiglia viveva a Roma.

Sul luogo dell’accaduto, la Polizia Stradale e le squadre di soccorso sono intervenute per le operazioni necessarie a gestire l’emergenza. Gli automobilisti sono stati deviati dal percorso originale, con inevitabili disagi per il traffico.

A causa della gravità dell’incidente, infatti, è stata istituita un’uscita obbligatoria presso Patti per chiunque si trovasse in viaggio da Messina in direzione Palermo.

L’altro incidente in autostrada

Nel giorno di San Lorenzo un altro grave incidente si è verificato sull’autostrada A4, tra Meolo e San Donà di Piave, in direzione Trieste, coinvolgendo almeno nove veicoli.

Fortunatamente, non ci sono stati decessi, ma dieci persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni critiche. Il sinistro ha causato notevoli disagi al traffico, con code lunghe ai caselli, aggravate dall’intenso flusso di vacanzieri.

La Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso sono intervenuti, utilizzando anche autopompe e un’autogru per liberare i feriti dalle lamiere. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per facilitare i soccorsi.