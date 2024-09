Incidente a Scandiano nel Reggiano, ragazzo morto nello schianto con la moto contro un palo: grave una ragazza

Un giovane motociclista è morto in un incidente a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, nell’impatto ad alta velocità con la sua moto contro un palo. In sella insieme alla vittima viaggiava anche una ragazza che è stata trasportata in elisoccorso a Parma, dove risulterebbe ricoverata in gravissime condizioni. In corso di accertamento le cause che hanno portato all’incidente mortale.

L’incidente a Scandiano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, la moto con a bordo i due giovani si è schiantata ad alta velocità contro un palo della luce intorno alle 22 della serata di sabato 28 settembre, nella rotonda tra via Mazzini e via Statale, alle porte del comune reggiano.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un ragazzo e una ragazza tra i 20 e i 25 anni. In seguito al violento impatto sarebbero finiti con il veicolo all’interno di un parcheggio di un centro commerciale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove è avvenuto l’incidente mortale in moto

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti il personale sanitario della Croce Rossa di Scandiano, mentre dall’ospedale Maggiore di Bologna si è alzato in volo l’elisoccorso.

Le condizioni dei due sarebbero apparse sin da subito disperate: la ragazza è stata trasportata d’urgenza in elicottero a Parma, dove si troverebbe ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Nulla da fare per il ragazzo, il cui decesso è stato comunicato dopo circa un’ora.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Reggio Emilia in supporto ai soccorsi, oltre agli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, intervenuto per gestire la circolazione ed effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente a Padova

Lo schianto mortale è avvenuto a pochi giorni da un altro incidente in moto a Padova, in cui ha perso la vita un 18enne.

La vittima si chiamava Alessandro De Marchi, studente dell’ultimo anno dell’Istituto Marconi. Nella mattina di martedì 24 settembre si è scontrato frontalmente in sella alla sua moto Honda 125 con un altro giovane motociclista, un suo amico di 17 anni, rimasto illeso.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale riportate dai media locali, lo scontro potrebbe essere stato causato da una manovra imprudente o una disattenzione.