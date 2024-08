Incidente per il super yacht appartenuto a Steve Jobs a Napoli: scontro con barca di un miliardario messicano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel Golfo di Napoli, noto per ospitare numerosi yacht di lusso durante l’estate, si è verificato un insolito incidente che ha coinvolto due imbarcazioni di grande prestigio. Lo yacht Venus, originariamente appartenuto a Steve Jobs e ora di proprietà della sua famiglia, è entrato in collisione con il Lady Moura, yacht del miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego.

Scontro tra super yacht a Napoli

Come riportato dall’Ansa, l’incidente ha visto lo yacht di Jobs colpire quello di Salinas, che ha subito i danni maggiori. L’accaduto ha suscitato grande interesse, in parte per la fama dei proprietari delle imbarcazioni coinvolte.

Ricardo Salinas Pliego, noto magnate e proprietario di Banco Azteca e Azteca, ha condiviso l’incidente sui social media, sottolineando l’impatto subito dal suo yacht, stimato 125 milioni di dollari.

Il Lady Moura, lo yacht del miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego

Sebbene non ci siano stati feriti, il danno riportato dalla Lady Moura è significativo e costoso da riparare.

Venus, il simbolo dell’eredità di Steve Jobs

Venus, lo yacht progettato su richiesta di Steve Jobs e completato dopo la sua morte, rappresenta un simbolo dell’eredità del fondatore di Apple.

Costato 105 milioni di dollari, l’imbarcazione è un esempio di lusso e innovazione, in linea con la filosofia del suo ex proprietario.

Nonostante l’incidente napoletano, i coinvolti sembrano aver preso la situazione con ironia, continuando le loro vacanze senza ulteriori preoccupazioni.

La mega imbarcazione affondata in Grecia

L’episodio ha comunque sollevato qualche interrogativo sulla gestione delle imbarcazioni di lusso, in particolare sulle competenze del personale a bordo, dato che un evento simile, in un’area così frequentata, potrebbe avere conseguenze ben più gravi.

L’incidente tra Venus e Lady Moura rimane comunque un raro esempio di collisione tra yacht di alto profilo.

Pochi giorni prima, il 2 agosto, un altro mega yacht, Ethos, di 47 metri di lunghezza, è stato protagonista di un incidente in mare, affondando nelle acque di Cefalonia, in Grecia, a causa di un errore dell’equipaggio.