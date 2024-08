Il mega yacht Ethos imbarca acqua e affonda a Cefalonia, l'equipaggio aveva dimenticato un portellone aperto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un grosso yacht di lusso è affondato nelle acque di Cefalonia, in Grecia. Salve tutte le persone a bordo, che sono state evacuate. Stando a quando emerso, a far inabissare il panfilo sarebbe stata la disattenzione dell’equipaggio, che avrebbe lasciato aperto un portellone laterale, facendo imbarcare acqua.

Mega yacht affonda a Cefalonia

L’episodio è avvenuto nei pressi della costa dell’isola di Cefalonia, nella baia di Paleokaravo, in Grecia.

Nei video diffusi sui social si vede il mega yacht Ethos, di 47 metri di lunghezza, che imbarca acqua e si inabissa parzialmente.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Cefalonia in Grecia

A bordo dell’imbarcazione di lusso al momento dell’incidente c’erano cinque turisti e cinque membri dell’equipaggio.

Nessuna conseguenza per loro, sono stati tutti evacuati anche grazie all’aiuto di un’altra barca nelle vicinanze.

Dimenticato un portellone aperto

Secondo quanto riportato dai media locali, tutto sarebbe nato da una disattenzione di un membro dell’equipaggio che avrebbe lasciato aperto un portellone laterale.

Lo yacht avrebbe quindi iniziato a imbarcare acqua mentre era in navigazione verso la vicina e più piccola isola di Ithaki, inclinandosi su un lato.

Quando a bordo si sono accorti dell’errore era ormai troppo tardi.

L’equipaggio è comunque riuscito a far avvicinare il panfilo alla costa e a farlo arenare, in modo da evitare che si capovolgesse e affondasse in mare aperto.

Lo yacht Ethos

Ethos è uno yacht di lusso battente bandiera maltese costato circa 19 milioni di euro. Appena due mesi fa era stato sottoposto a una completa ristrutturazione.

Può ospitare a bordo fino a 12 persone ed è dotato di cinque grandi cabine, vasca idromassaggio, sauna, palestra e una moto d’acqua.

L’imbarcazione è stata consegnata nel 2014 da Admiral, un marchio di The Italian Sea Group (gruppo italiano con sede a Marina di Carrara).