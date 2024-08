Incidente per Fernanda Lessa mentre porta a spasso i cani: il volto tumefatto mostrato sui social

Fernanda Lessa ha recentemente rivelato sui social di essere stata vittima di un incidente che le ha causato diverse ferite al volto. La modella ha raccontato di essersi fatta male durante una passeggiata con i suoi due cani al parco, quando improvvisamente gli animali, tirando il guinzaglio, l’hanno fatta cadere rovinosamente da un gradino.

Incidente al parco per Fernanda Lessa

Lessa ha riportato diversi traumi al volto, ma fortunatamente non ci sono stati danni gravi.

Il viso tumefatto e i segni evidenti della caduta sono stati mostrati attraverso un reel su Instagram, in cui si nota il processo di guarigione dalle ferite.

Fonte foto: Getty Images

Fernanda Lessa con il marito Luca Zocchi

La modella ha avuto bisogno di quattro punti di sutura sopra un sopracciglio e ha sottolineato la sua fortuna per non aver riportato fratture a zigomi, naso o denti, né traumi seri alla testa.

Il racconto sui social

Nel corso delle settimane, ha continuato a documentare la lenta ripresa, mostrando il miglioramento delle sue condizioni, con i lividi che gradualmente si attenuano e la ferita che si rimargina.

Lessa ha risposto ai numerosi messaggi dei follower spiegando nei dettagli come sia avvenuta la caduta, chiarendo che è stata causata dal movimento improvviso dei suoi cani.

Chi è Fernanda Lessa

Fernanda Lessa, nata a Rio de Janeiro il 15 aprile 1977, ha iniziato la sua carriera come modella in Brasile prima di trasferirsi a New York, dove ha raggiunto la fama internazionale. In Italia è diventata un volto noto della televisione, conducendo diversi programmi.

Attualmente è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi e ha due figlie, Lua e Ira, nate dalla sua precedente relazione con Boosta, tastierista dei Subsonica.

Lessa ha sempre parlato apertamente delle sue lotte personali, inclusa la dipendenza dall’alcol, che ha affrontato per anni.

Nel 2020, ha partecipato al Grande Fratello, tornando così sotto i riflettori televisivi.