Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello: che lavoro fa e quanto ha guadagnato col montepremi dopo la finale

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello, che trionfa dopo una finale ricca di eliminazioni e sorprese portandosi a casa un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro. La puntata, andata in onda ieri, lunedì 25 marzo, vedeva contendersi la vittoria Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e una persona tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. Ma chi è, che lavoro fa e quanto ha guadagnato la vincitrice del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini e terminato ieri dopo 197 giorni?

Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2023/2024, è arrivata in finalissima con Beatrice Luzzi dopo le prime eliminazioni degli altri concorrenti. Dei 100mila euro di montepremi vinti in finale, la metà andrà in beneficenza per un ente o istituzione a sua scelta.

“Non ci credo ancora”, ha detto Vatiero dopo la vittoria finale, conquistata con il 55% dei voti contro il 45% di Beatrice.



“Grazie pubblico, vi voglio tanto bene”, ha poi concluso il conduttore Alfonso Signorini, “questa favola s’interrompe, ma ancora per poco”.

Chi è Perla Vatiero e che lavoro fa

Perla Vatiero, nata nel 1998 ad Angri, in provincia di Salerno, è diventata celebre per via della sua relazione con Mirko Brunetti, terminata a Temptation Island.

I due sono stati insieme per cinque anni, rapporto interrotto nel programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 e culminato con la decisione di tornare insieme proprio durante il Grande Fratello.

Vatiero ha frequentato l’ITC G.Fortunato e si è laureata in Scienze motorie, praticando diversi sport tra cui karate e boxe. Sempre molto seguita su Instagram, ha raggiunto gli i 590mila follower dopo la vittoria al Grande Fratello.

Ha fondato il brand di abbigliamento Perlystas, che segue come CEO e il cui seguito Instagram è di quasi 90mila follower.

Quanto ha guadagnato Perla Vatiero dopo la finale del Grande Fratello

Perla Vatiero, come anticipato, vincendo il Grande Fratello si è aggiudicata un montepremi di 100mila euro, di cui la metà da destinare in beneficenza.

Montepremi a cui va aggiunto il guadagno che varia dai mille ai 15mila euro per ogni settimana di partecipazione a seconda di criteri come la popolarità e coinvolgimento durante la trasmissione.

Il premio finale di 100mila euro in gettoni d’oro va donato in beneficenza per almeno la sua metà, ammontare destinato a un ente o istituzione a discrezione del vincitore e esente da tasse. Includendo l’Iva, il montepremi finale per la vittoria è perciò di circa 39mila euro effettivi.

La finale di ieri, lunedì 25 marzo, è stata seguita da 3.039.000 spettatori, per oltre il 23,9% di share.