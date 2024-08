Incidente in Val Seriana, morta una donna all'imbocco di una galleria: camion si ribalta sulla sua auto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 26 agosto a Torre De’ Roveri, in Val Seriana (Bergamo), dove una donna di 54 anni è morta in un gravissimo incidente stradale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13:20 lungo la strada statale 671, all’interno della galleria Montenegrone in direzione Bergamo, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante.

Incidente in Val Seriana, morta una donna

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, il camion si è ribaltato finendo sopra l’auto, schiacciandola e non lasciando scampo alla conducente, Simona Gusmini, residente ad Albino.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’incidente mortale è avvenuto a Torre De’ Roveri, in Val Seriana (Bergamo)

Il conducente del camion, un uomo di 51 anni, è rimasto gravemente ferito. Ha riportato traumi alla schiena e a un braccio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’intervento del 118 e della polizia stradale

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, due squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno cercato invano di salvare la donna e hanno messo in sicurezza l’area.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione.

La strada statale 671 è stata chiusa tra il chilometro 2 e il chilometro 9, con deviazioni obbligatorie tra gli svincoli di Torre de’ Roveri e Membro. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della galleria hanno richiesto diverse ore, causando lunghe code in entrambe le direzioni.

Le indagini per chiarire la dinamica

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per determinare l’esatta dinamica dello schianto.

Al momento non è chiaro cosa abbia portato il camion a ribaltarsi, ma le indagini puntano a chiarire se vi siano state condizioni sfavorevoli, come la velocità o eventuali problemi meccanici.

Meno di 24 ore prima dell’incidente di Torre De’ Roveri, un’altra donna è morta in un incidente stradale: Camilla Cecconi ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre con un’amica stava andando in chiesa.