Camilla Cecconi morta a Palestrina vicino Roma: travolta da un'auto con un'amica mentre andavano in chiesa

Aveva poco più che vent’anni Camilla Cecconi, la giovane travolta da un’auto a Palestrina (Roma). La ragazza si stava recando in chiesa domenica 25 agosto insieme ad un’amica quando, nell’atto di attraversare la strada, è stata investita. Ecco la ricostruzione della triste vicenda.

Stavano andando in chiesa, come ogni domenica, due ventenni di Palestrina, in provincia di Roma, quando sono state investite violentemente da un’auto.

Il sinistro è avvenuto domenica 25 agosto in via Prenestina Nuova, mentre le due giovani stavano attraversando la strada.

Le condizioni di Camilla Cecconi, 21 anni, sono apparse fin da subito gravissime. La giovane è stata trasportate in ospedale con l’elisoccorso, ma per le non c’è stato nulla da fare.

L’altra giovane investita, amica della vittima, non sembra invece essere in pericolo di vita. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed una frattura alla spalla: è stata affidata all’ospedale di Palestrina per le cure.

Camilla Cecconi, la ragazza investita a Palestrina

Per soccorrere Camilla Cecconi e la seconda ragazza investita a Palestrina, sono stati necessari quaranta minuti dopo l’incidente.

I soccorsi sono infatti giunti da Rocca Priora, nei Castelli Romani. Il 118 ha provveduto a dare primo soccorso alla giovane, prima dell’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata presso l’ospedale San Camillo di Roma.

Purtroppo, come detto, per Camilla non c’è stato nulla da fare: è morta in serata presso l’ospedale.

La ragazza era una catechista e prestava servizio volontario: stava preparando alcuni bambini a ricevere la comunione e la cresima.

Anziana indagata per omicidio stradale

Quanto alla donna che guidava l’auto che ha investito Camilla Cecconi e l’amica, si tratta di una 72enne che, stando alle ricostruzioni, conosceva la famiglia della ragazza deceduta.

La donna non ha riportato ferite, ed è rimasta illesa. Anche il 77enne che, al momento dell’incidente, viaggiava con la donna non ha riportato ferite.

Le indagini della Procura e della Polizia Locale sono attualmente ancora in corso. La conducente del veicolo che ha tolto la vita alla giovane Cecconi verrà indagata per omicidio stradale.

Al momento, il mezzo che ha causato il sinistro, una Renault Megane, è stato posto sotto sequestro.