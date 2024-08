Incidente in Chinatown a Milano: suv si schianta contro la vetrina di un negozio, muore una coppia di coniugi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia in centro a Milano, dove una coppia di coniugi cinesi è morta in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere Chinatown. Il suv a bordo del quale i due stavano viaggiando si è schiantato contro la vetrina di un negozio all’incrocio tra via Aleardi e via Sarpi. Marito e moglie avevano 58 e 59 anni.

L’incidente in Chinatown a Milano, morta una coppia

L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 di giovedì 1° agosto. La coppia si trovava a bordo di un Porsche Cayenne nero.

La vettura si è schiantata contro un pilastro all’incrocio delle due vie del quartiere cinese nel capoluogo lombardo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il dramma si è consumato nel quartiere Chinatown a Milano, all’incrocio tra via Aleardi e via Sarpi

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i primi a notarlo sarebbero stati alcuni ragazzi seduti ai dehors dei locali nelle vicinanze. “È stata come un’esplosione“, ha raccontato uno dei testimoni.

Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e sarebbe finito sul marciapiede sfondando le vetrine di un negozio di elettronica, salvo poi arrestarsi sul pilastro di acciaio.

Suv contro la vetrina: chi sono le vittime

Alla guida del suv c’era un 58enne cinese, con al fianco la moglie connazionale di 59 anni.

La coppia è stata estratta dalle lamiere della vettura in seguito all’intervento dei Vigili del fuoco.

Entrambi sono stati trasportati, già in arresto cardiocircolatorio, negli ospedali Policlinico (l’uomo) e Niguarda (la donna).

Per loro non c’è stato nulla da fare: una volta giunti a destinazione, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso a causa dei gravi traumi riportati.

Un altro incidente in centro a Milano

Si tratta del secondo grave incidente in pieno centro a Milano nel giro di poche ore.

Nella stessa giornata di giovedì 1° agosto, infatti, un furgone ha sbandato finendo la sua corsa su 4 pedoni che erano fermi sul marciapiede all’angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio.

Un turista inglese di circa 30 anni ha perso la vita dopo il trasporto in ospedale.

Il conducente sarebbe risultato positivo all’alcol test preliminare effettuato sul posto.