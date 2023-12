Due morti nell'incidente sulla superstrada del Liri: giovane padre tra le vittime dello scontro frontale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente frontale sull’ex Superstrada del Liri, tra Roccavivi e Balsorano, il bilancio è di due morti. Lo scontro è avvenuto tra due automobili, una Fiat Punto e una Ford Fiesta. L’ex Superstrada, la SS690, è nota per i numerosi incidenti stradali gravi verificati negli anni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari, ma per due dei tre coinvolti non c’è stato nulla da fare. Nello scontro è deceduto anche Patrizio Margani, un giovane di Balsorano.

Incidente frontale: due morti

Sono due le vittime dell’incidente stradale avvenuto sull’ex Superstrada del Liri, all’altezza dell’uscita di Balsorano (l’Aquila). Nella prima serata di ieri, due auto si sono scontrate e hanno coinvolto una terza persona nell’incidente. Il bilancio del tragico scontro è di due morti e un ferito grave.

Il tratto di strada dell’ex Superstrada del Liri, la SS690, è molto pericoloso. In particolare la zona tra Roccavivi e Balsorano, dove si è verificato il tragico incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mappa dell’incidente sull’uscita dell’Aquila

Dinamiche e soccorsi

Non sono ancora note le dinamiche dell’incidente che ha ucciso due persone e ferito gravemente una terza. I carabinieri intervenuti sul luogo del frontale mortale (un altro nella giornata di ieri si è verificato a Sarnico) e stanno indagando per individuare le responsabilità dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione sono state solo due le auto coinvolte.

Le due auto, una Fiat punto e una Ford Fiesta, si sono scontrate in maniera frontale. All’impatto una delle due vittime è morta sul colpo, mentre nel corso della serata è giunta la notizia di un secondo decesso. La terza persona coinvolta nello scontro è invece stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso di Sora, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Avezzano.

Bilancio morti

Patrizio Margani è una delle due vittime del tragico incidente avvenuto sull’ex Superstrada del Liri. Si trattava di un giovane padre di tre figli, che abitava a Balsorano.

Le altre due persone coinvolte sono Antonio Alongi e sua moglie Romana. Per il carabiniere in congedo, che tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo 65esimo compleanno, non c’è stato nulla da fare. La moglie invece è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni.