Incidente frontale sulla A10 tra Taggia e Sanremo: 6 feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla A10 per via di un incidente avvenuto poco dopo le 17,30 di mercoledì 28 giugno tra i caselli di Taggia e Sanremo.

Scontro tra un’utilitaria e un furgone

Secondo le prime notizie, a scontrarsi frontalmente sarebbero stati due mezzi, un’utilitaria e un furgone-congelatore addetto alle consegne. L’impatto sarebbe avvenuto in un tratto a doppio senso dell’autostrada.

Pronto l’intervento dei soccorsi, mobilitato anche l’elicottero. Il bilancio è di sei persone ferite.

Le testate locali riferiscono che due delle persone rimaste coinvolte nel sinistro sono in codice rosso. Una è stata trasportata all’ospedale Santa Corona con l’elicottero Grifo. Un’altra ferita, una cinquantenne con una sospetta frattura al bacino, è stata ricoverata all’ospedale di Sanremo.

Traffico in tilt

Subito dopo l’incidente si sono formate code per km in entrambi i sensi di marcia. Mobilitate pattuglie della stradale, ambulanze e ausiliari del traffico.

L’incidente sulla A10 del 30 maggio scorso

La A10, soltanto un mese fa, il 30 maggio, è stato teatro di un altro maxi incidente che ha coinvolto 8 mezzi, tra cui 5 tir e 3 auto. In quel caso ad essere interessato fu il tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia.

Il sinistro si era verificato all’interno di una galleria coinvolgendo diversi mezzi che stavano transitando lungo le corsie autostradali. Miracolosamente tutti i conducenti sono risultati illesi, ad eccezione di un uomo di 50 anni, rimasto lievemente ferito.