Incidente al circuito di Misano, muore pilota 27enne durante il Trofeo Italiano Amatori: ferito un 31enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un pilota romano di 27 anni, Federico Esposto, è morto in un incidente nel Misano World Circuit, la pista dell’omonima cittadina riminese, durante una gara della della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori. Nella stessa circostanza un altro pilota di 31 anni, Marco Sciutteri, residente a Bologna, è stato trasportato in ospedale ed è adesso ricoverato in gravi condizioni. Lo ha reso noto la Federazione motociclistica italiana.

L’incidente

“La Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti” si legge nella nota con la quale la Federazione ha comunicato la tragedia.

L’incidente è avvenuto al secondo giro dalla partenza della gara, alle 16, e ha coinvolto un gruppo composto da diversi piloti tra i circa quaranta partecipanti.

A seguito dell’impatto Sciutteri è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Cesena, dove sarebbe in gravi condizioni.

Sospesa la manifestazione

La manifestazione alla quale partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è una competizione per dilettanti inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

Dopo l’incidente fatale la corsa è stata chiusa in anticipo, in segno di rispetto per i due piloti coinvolti.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e la Procura di Rimini aprirà presumibilmente un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti.

L’incidente nel motocross: morto 16enne

Poche ore prima, nella stessa giornata di oggi, un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente durante una gara di motocross che si è svolta a Rezzato, nella provincia di Brescia.

Attorno alle 12.30, subito dopo la partenza della gara, ci sarebbe stata una collisione tra cinque motociclette, tale da causare una perdita di controllo delle due ruote da parte di tutto il gruppo coinvolto. Quattro motociclisti si sono rialzati rapidamente e hanno ripreso a gareggiare mentre uno, il sedicenne, è rimasto a terra esanime. Probabilmente è stato investito.

Nell’immediatezza dei soccorsi il cuore del 16enne è ricominciato a battere. Ma arrivato in ospedale in condizioni disperate è morto poco dopo nel pomeriggio.

Anche in questo caso la gara di livello regionale è stata sospesa subito dopo l’incidente.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, per valutare eventuali responsabilità. Tutto l’impianto è stato posto sotto sequestro.