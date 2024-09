Incidente al Salone dell'Auto di Torino, la pilota si difende dagli haters: la ricostruzione

Dopo il clamoroso incidente al Salone dell’auto di Torino parla la pilota Barbara Riolfo, responsabile dell’accaduto e destinataria per questo di feroci critiche. Riolfo aveva perso il controllo dell’auto, una Lancia Rally 037, in piazza San Carlo finendo per ferire 12 persone, anche se in modo non critico. Ha deciso ora di rispondere alle polemiche e ai messaggi offensivi ricevuti sui social, soprattutto per chiarire che non è fuggita dal luogo dell’incidente e che invece ha collaborato con le autorità.

Incidente al Salone dell’auto di Torino: shitstorm sulla pilota

Una pioggia di messaggi offensivi e sessisti: questo ha dovuto gestire Barbara Riolfo, la pilota che ha causato l’incidente al Salone dell’auto di Torino. La donna è stata presa di mira sui social, una situazione che l’ha costretta a rendere privato il suo profilo Facebook.

Riolfo afferma di non essere stata toccata da tali insulti, pur avvertendo la necessità di chiarire la sua versione su quello che è accaduto domenica 15 settembre.

Fonte foto: ANSA

La vettura coinvolta nell’incidente al Salone dell’auto di Torino, coperta da un telo

Cosa’ha detto la pilota sull’incidente

“Non è vero, non siamo scappati” ci tiene a sottolineare Riolfo. “Siamo persone perbene. Siamo stati portati nella control room per essere ascoltati dagli investigatori della Polizia locale. Siamo rimasti lì fino alle 15.30, ci hanno anche consigliato di coprire l’auto con un telo. Poi siamo stati fino a sera a cercare di capire che cosa potesse essere successo”.

Al momento non è stato chiarito il motivo alla base dell’incidente e che cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto alla pilota. “Ho trovato conforto negli amici e nei piloti che comprendono la situazione e mi stanno facendo sentire la loro presenza” ha aggiunto.

Chi è la pilota Barbara Riolfo

Barbara Riolfo non è una pilota professionista pur avendo avuto sempre una connessione speciale con le auto. Originaria di Alba e residente a Bra, ha da sempre coltivato questa passione, scegliendo di specializzarsi nel restauro di vetture d’epoca.

Insieme al marito Ivano Toppino, un carrozziere, ha dato vita all’Atelier Toppino a Pocapaglia, in provincia di Cuneo. Questo luogo è diventato un vero e proprio centro di recupero per auto storiche.

Cosa sappiamo sull’incidente al Salone dell’auto di Torino

Durante il Salone dell’Auto 2024, Barbara Riolfo e il marito avevano già completato senza intoppi diversi percorsi a bordo della loro auto da rally, alternandosi alla guida dalla giornata di venerdì.

Domenica, entrando nuovamente in piazza San Carlo, la Lancia Rally 037 ha improvvisamente sbandato, finendo contro le transenne e coinvolgendo 12 persone. Fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni gravi, anche se un uomo ha richiesto un intervento chirurgico.

Da chiarire l’esatta dinamica: si pensa che la combinazione di una brusca accelerata e il fondo di porfido scivoloso abbia compromesso l’aderenza delle gomme. Alcune versioni alternative indicano una possibile manovra errata come causa dello schianto. La Polizia sta ancora indagando.