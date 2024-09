Incidente al Salone dell'Auto di Torino, automobile piomba sulla folla in piazza San Carlo: 12 feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di paura al Salone dell’Auto di Torino dove un’auto da rally è finita sulla folla a Piazza San Carlo. L’incidente, avvenuto nel corso di un’esibizione per le strade della città legata alla manifestazione, ha coinvolto circa 12 persone tra il pubblico, 7 delle quali sono rimaste contuse mentre cinque sono state portate in ospedale con ferite per accertamenti.

L’incidente a Torino

Da quanto ricostruito, l’incidente è stato provocato da una delle auto impegnate nella sfilata di vetture da corsa e sportive, una Lancia Delta, che ha perso il controllo finendo sulla folla ai margini del percorso, a piazza San Carlo, all’altezza di via San Teresa, nel centro della città.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe sbagliato una manovra per cause ancora in corso di accertamento, travolgendo le persone ai lati della strada che stavano assistendo al corteo da dietro le transenne.

Il momento in cui la Lancia Delta finisce tra il pubblico dell’evento del Salone dell’Auto di Torino

I feriti al Salone dell’Auto

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, al lavoro sulla dinamica dell’accaduto, che ha ascoltato il conducente e anche i responsabili dell’evento all’interno dell’organizzazione del Salone dell’Auto, per verificare che tutte le misure di sicurezza approntate fossero a norma di legge.

Sul luogo dell’incidente anche due squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, delle cinque persone ferite e trasportate all’Ospedale Mauriziano, due sarebbero quelle che avrebbero riportato conseguenze più serie: una donna di 29 anni in codice giallo per aver riportato una frattura alla gamba e un uomo colpito al basso ventre.

Anche tre bambini tra i 7 e gli 8 anni sarebbero stati coinvolti e portati all’ospedale Maria Vittoria per medicare le contusioni.

Le parole del sindaco

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione”.

“I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l’assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente” ha aggiunto il primo cittadino.