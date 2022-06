Incidente ad Albinea, 79enne muore dopo scontro frontale, tre feriti gravi: le prime ipotesi

Un incidente ad Albinea è costato la vita ad un 79enne. Nel tragico bollettino si registrano altri tre feriti.

Lo scontro frontale

Lo scontro frontale è avvenuto ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, all’incrocio tra via Togliatti e via Vittorio Emanuele.

La vittima, un 79enne di Novellara, stava percorrendo la strada che lo avrebbe condotto al capoluogo insieme a sua moglie.

Durante un sorpasso la sua auto, una Dacia Sandero, si è scontrata con una Peugeot 208 al bordo della quale si trovava un’altra coppia che arrivava dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violentissimo.

Il tragico bollettino

Il 79enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto sul colpo. Le altre tre persone coinvolte – la moglie che sedeva sul lato passeggero e la coppia a bordo della Peugeot 208, sarebbero in condizioni gravi.

L’incidente ha avuto luogo questa mattina, domenica 26 giugno, intorno alle 11:30. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e in questo momento i carabinieri di Casalgrande insieme ai colleghi di Quattro Castella si stanno adoperando per ricostruire le dinamiche dell’incidente e stabilire le cause.

La ricostruzione e le ipotesi

Secondo una prima ricostruzione, il 79enne deceduto dopo l’incidente ad Albinea, durante il tentativo di sorpasso in cui ha perso la vita, avrebbe dapprima colpito lievemente una prima vettura per poi schiantarsi contro la Peugeot 208 dei due coniugi.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, oltre alla possibilità di una manovra azzardata, c’è quella del malore.

Sul posto, oltre ai soccorritori e ai carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere delle auto le persone coinvolte nell’incidente.

Solo la scorsa settimana uno scontro frontale a Cisliano, nel Milanese, era costato la vita a un 49enne morto subito dopo il colpo.