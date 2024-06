Incidente a Suisio vicino a Bergamo, auto esce di strada e si ribalta in un campo: un morto e un ferito grave

Ennesimo drammatico incidente stradale ed ennesima vittima: a Suisio, in provincia di Bergamo, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno è morta una persona di 37 anni.

Bergamo, incidente a Suisio: auto si ribalta, morto 37enne

La tragedia si è verificata in piena notte, intorno alle 2,20. Per cause in fase d’accertamento, un’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un campo.

A bordo c’erano due persone, entrambe di origine indiana, rispettivamente di 37 e 47 anni. Per la prima non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il 47enne invece è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con tre ambulanze e due automediche. Inoltre sono giunti anche gli uomini dei vigili del fuoco di Dalmine e Madone, quelli dei carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Treviglio e un equipaggio della Sorveglianza italiana.

Al momento non si è ancora capito chi era al volante della vettura al momento del tragico incidente. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire con esatta precisione ciò che è accaduto.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe innanzi a un caso di incidente autonomo. L’automobile, una Honda Jazz, risulta intestata al 47enne che dimora a Madone e che ora è ricoverato.

Il veicolo avrebbe impattato prima un’auto in sosta e successivamente un palo dell’illuminazione pubblica, per poi concludere la sua corsa con un ribaltamento in un campo.

Incidente mortale anche tra Ragusa e Modica, morti marito e moglie

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, si è verificato un altro incidente mortale sulle strade italiane. Due coniugi sono morti sulla strada tra Ragusa e Modica a causa di uno schianto frontale.

La loro moto è finita contro una vettura, una Renault Clio. La conducente del veicolo è rimasta ferita ed è ora sotto osservazione in ospedale.