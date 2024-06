Incidente a Sant'Antioco, scontro frontale tra due auto: muore uomo di 49 anni

Si è sentito male e ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro un altro veicolo. È accaduto a Sant’Antioco, in Sardegna, intorno a mezzogiorno di giovedì 20 giugno. La vittima è un uomo di 49 anni, mentre l’altra persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, ma non risulta in pericolo di vita. L’incidente ha causato forti rallentamenti.

Scontro frontale a San’Antioco

La tragedia si è consumata intorno alle 12 di giovedì 20 giugno, quando due auto si sono scontrate frontalmente lungo la statale 126 che collega l’isola di San’Antioco alla Sardegna.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente è stato un uomo di 49 anni che ha causa di un malore ha perso il controllo della sua Citroen.

Il mezzo ha invaso la corsia opposta, urtando il fianco di un’Audi che procedeva in senso contrario. Quest’ultima si è poi ribaltata a causa del violento impatto.

Incidente a San’Antioco: morto 49enne

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, ma per il conducente della Citroen, residente a Carbonia, non c’è stato nulla da fare: è morto all’età di 49 anni, stroncato da un infarto.

Il secondo conducente è invece stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai a causa delle ferite riportate nello scontro, ma non risulta in pericolo di vita.

Nel frattempo, il traffico sulla statale 126 ha subito notevoli rallentamenti, soprattutto a causa delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. I disagi sono aggravati dal fatto che questa strada rappresenta l’unica via d’accesso a Sant’Antioco.

