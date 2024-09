Incidente a Nettuno vicino Roma, morti bimbo di 5 anni e la zia incinta: fatale uno scontro tra auto

Altro drammatico incidente stradale: nella serata di mercoledì 4 settembre, a Nettuno, non lontano da Roma, due auto si sono scontrate. Tragico il bilancio: morti un bambino di 5 anni e sua zia, una donna di 39 anni incinta (dunque non la madre del piccolo, come inizialmente si era creduto, bensì sua sorella gemella).

Incidente a Nettuno: morti bimbo di 5 anni e la zia incinta

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la macchina, una Kia, con a bordo la donna incinta e il bimbo, era guidata dalla madre di quest’ultimo.

Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la Kia, intorno alle 22.30, a un incrocio sia stata travolta da un’altra vettura, una Mini Cooper, che stava percorrendo contro mano via della Pineta.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Nella carambola dell’incidente la Kia è finita contro il muro di cinta di un fondo privato. Nulla da fare per il bimbo di 5 anni, che era seduto sul sedile posteriore, e per sua zia, che invece si trovava al fianco della sorella nell’abitacolo.

Mamma alla guida trasportata d’urgenza in ospedale

La mamma del piccolo deceduto nonché gemella della donna defunta è stata estratta dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco accorsi sul posto.

La donna è poi stata portata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo (non sarebbe in pericolo di vita). Anche lei è incinta. Il papà del bimbo è titolare di un Irish pub a Nettuno.

Anche il conducente della Mini Cooper, ferito, è stato portato in ospedale.

I carabinieri che indagano hanno sequestrato i veicoli e i cellulari dei conducenti come da prassi.

Sulle strade romane 108 morti nel 2024

Le due vittime fanno salire a 108 il numero dei decessi causati dagli incidenti stradali dall’inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia. Tra questi anche Francesca Di Ruberto, ex volto di Non è la Rai, morta pochi giorni fa nella Capitale, in via Trionfale.