Chi è Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai" morta nell'incidente in via Trionfale a Roma

Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”, è morta nelle scorse ore, a soli 44 anni, per via di un terribile incidente avvenuto in via Trionfale, a Roma.

L’ex Non è la Rai Francesca Di Ruberto morta in via Trionfale a Roma

Il devastante schianto è avvenuto lunedì mattina all’alba, poco prima delle 6. La vittima era al volante della sua Mini Cooper e si trovava in auto insieme a un’altra persona, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo.

La vettura ha prima sbattuto sul guard rail, poi ha urtato un camion dell’Ama che stava procedendo in direzione opposta sulla carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’intervento dei vigili del fuoco

La Mini Cooper si è incastrata nella parte anteriore del mezzo pesante, accartocciandosi. Non c’è stato niente da fare per Francesca Di Ruberto, il cui corpo senza vita è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

La persona che viaggiava con lei è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli e versa in condizioni gravissime.

Anche l‘autista del camion, sotto choc, è stato portato in ospedale per accertamenti ed è stato sottoposto ai test per droghe e alcol, risultando negativo.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Un’ipotesi è che Francesca Di Ruberto abbia perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto reso scivoloso da un piovasco avvenuto poco prima dell’incidente.

Chi era Francesca Di Ruberto, ex ragazza di “Non è la Rai”

La donna, all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, era stata una delle protagoniste della trasmissione televisiva di Italia1, dove cantò il brano ‘Cuore’. Lascia due figli.

L’Ama, in una nota, ha reso noto di essersi subito messa “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi”.

“I vertici Ama esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima”, concludono dalla Municipalizzata di Roma.