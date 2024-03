Incidente a Marzano di Nola vicino Avellino: un'auto si schianta e si ribalta, gravi cinque ragazzi 20enni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tremendo incidente in Irpinia, nei pressi del Comune di Marzano di Nola, in provincia di Avellino. Un’auto con a bordo cinque 20enni del posto si è schiantata contro un cancello e, dopo aver danneggiato un’altra vettura, si è ribaltata. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

L’incidente all’altezza del Comune di Marzano di Nola

L’episodio si è verificato intorno alle 4 della notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo, lungo la statale 462 via Nazionale all’altezza del comune di Marzano di Nola, come riportato da Repubblica.

Il veicolo, dopo essere finito fuori strada, ha prima impattato contro un cancello e successivamente contro alcune vetture in sosta, per poi ribaltarsi.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto lungo la statale 462, all’altezza del comune di Marzano di Nola (Avellino)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino e una squadra del distaccamento di Nola del Comando Provinciale di Napoli.

Tre ragazzi estratti dalle lamiere

Dei cinque ragazzi a bordo, tre sono rimasti incastrati nell’abitacolo: per loro le operazioni di soccorso sono state più complicate.

I pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarli e dopo averli liberati li hanno affidati ai sanitari del 118, intervenuti con diverse ambulanze.

Due dei feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola, mentre gli altri tre sono stati ricoverati presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano e della stazione di Quindici.

Sono stati effettuati i dovuti rilievi per ricostruirequanto accaduto.

Un altro incidente in provincia di Viterbo

Nella tarda mattinata di sabato 23 marzo un altro drammatico incidente è avvenuto a Nepi, in provincia di Viterbo.

Una donna di 60 anni è stata travolta da un camion mentre stava attraversando la strada nel centro del Comune laziale.

La condizioni della donna sarebbero parse da subito gravi. Per questo è stata trasportata all’ospedale Gemelli di Roma dove però è deceduta nella mattinata di oggi, domenica 24 marzo.