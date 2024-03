Travolta da un camion mentre attraversa la strada a Nepi vicino Viterbo: 60enne muore 24 ore dopo in ospedale

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

È morta circa 24 ore dopo essere stata investita da un camion a Nepi, in provincia Viterbo. Non ce l’ha fatta la donna di 60 anni che nella tarda mattinata di sabato 23 marzo è stata travolta da un camion mentre stava attraversando la strada nel centro del comune viterbese. La condizioni della 60enne sarebbero apparse subito gravi. Per questo è stata trasportata all’ospedale Gemelli di Roma dove però è deceduta nella mattinata di oggi, domenica 24 marzo.

Travolta da un camion nel pieno centro di Nepi

Il drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 23 marzo a Nepi, in provincia di Viterbo.

Secondo quanto si apprende (in base alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri), sembra che la donna stesse per attraversare la strada quando è stata travolta da un camion.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nepi, il comune in provincia di Viterbo dove la donna è stata investita

Il tutto si è consumato in pieno centro. Per la precisione, infatti, il sinistro si è verificato in via Roma: una delle strade principali di Nepi.

Il conducente non si è accorto subito della donna

Come anticipato, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, la 60enne è stata investita mentre stava attraversando la strada.

Pare però che al momento dell’incidente il conducente del camion non si sia accorto della donna la quale, infatti, sarebbe rimasta agganciata a una parte laterale del mezzo che l’ha trascinata per alcune decine di metri.

Solo in un secondo momento il conducente del camion si sarebbe fermato perché allertato da alcuni passanti che avevano assistito all’incidente.

L’uomo alla guida del mezzo ha quindi prestato soccorso alla 60enne. Intanto, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri di Civita Castellana che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.

Trasportata in ospedale, la 60enne è morta 24 ore dopo

Le condizioni della donna però sarebbero apparse critiche sin da subito. I soccorritori, infatti, l’hanno trasportata immediatamente in elisoccorso presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Ma è proprio lì, 24 ore dopo l’incidente, che la donna ha perso la vita nella mattinata di domenica 24 marzo. “La triste notizia è di qualche minuto fa. Tutti abbiamo sperato e pregato per lei“, ha scritto sui social il sindaco di Nepi Franco Vita.

“Ci mancherà il suo sorriso e soprattutto mancherà alla figlia e ai suoi nipoti”, ha aggiunto il primo cittadino che ha espresso le sue “più sentite condoglianze” alla famiglia.