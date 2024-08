Incidente a Cernusco sul Naviglio, scontro tra auto e moto: motociclista di 30 anni in gravissime condizioni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un grave incidente stradale si è registrato in provincia di Milano, nel comune di Cernusco sul Naviglio, nella mattinata di sabato 24 agosto. Coinvolti nello scontro tra un’auto e una moto, un uomo di 30 anni – ricoverato in fin di vita – e una coppia di settantenni. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire le dinamiche del sinistro.

Incidente a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano

Attorno alle ore 9:00 della mattina di sabato 24 agosto, un grave incidente stradale si è verificato a Cernusco sul Naviglio, comune a nord est di Milano, in Lombardia.

Una motocicletta di marca Yamaha si è scontrata con un’automobile Toyota che si stava immettendo sulla via principale. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 120, all’altezza di via Olmo in direzione Cologno Monzese.

L'incidente lungo la sp 120 che attraversa Cernusco sul Naviglio (MI)

Per cause ancora da accertarsi, il mezzo a due ruote si è scontrato contro l’automobile, finita al bordo della strada.

Grave scontro tra un’auto e una moto

Sul luogo dell’incidente sono prontamente giunti per soccorrere i feriti gli operatori del 118 con tre ambulanze e un’auto medica.

Agli operatori sanitari si è unita una squadra dei vigili del fuoco, che ha liberato dalle lamiere le persone coinvolte nel sinistro e si è occupata di liberare la sede stradale.

Attualmente, gli agenti della polizia di Cernusco stanno effettuando le analisi di rito per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.

Motociclista 30enne in fin di vita

Alla guida della motocicletta c’era un ragazzo di 30 anni, soccorso dagli operatori del 118 in condizioni già gravissime.

Condotto dall’ambulanza al più vicino ospedale, il San Gerardo di Monza, è stato stabilizzato e si trova in fin di vita.

A bordo dell’autovettura viaggiava una coppia di coniugi, un uomo di 77 anni e una donna di 72. Con solo qualche lieve contusione, i due sono stati condotti in codice giallo e verde all’ospedale San Raffaele di Milano.

È il secondo incidente nel nord Italia nella giornata di sabato 24. A poche ore di distanza, un 22enne è morto a Rimini dopo essere finito fuori strada con la propria auto.