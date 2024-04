Incidente a Catenanuova sulla A19 Palermo-Catania: pulmino urta animale, 7 feriti e autostrada chiusa

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Grave incidente sulla autostrada A19 Palermo-Catania in prossimità dello svincolo di Catenanuova. Nello scontro, avvenuto nel pomeriggio di oggi domenica 21 aprile, sarebbe coinvolto un pulmino con a bordo ragazzi di una scuola calcio, che non avrebbe urtato altri mezzi ma un animale. Sono 7 i feriti, trasferiti in ospedale in elisoccorso, mentre il tratto autostradale in direzione Catania è al momento chiuso.

Incidente di un pulmino di giovani calciatori contro animale sulla A19 Palermo-Catania a Catenanuova

Nel pomeriggio della giornata di oggi domenica 21 aprile si è verificato un grave incidente sulla autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Catenanuova, nel libero consorzio comunale di Enna, in Sicilia.

Nello scontro sarebbe coinvolto un pulmino che trasportava giovani calciatori e che a quanto pare non avrebbe urtato altri mezzi, bensì un animale di grossa taglia.

Catenanuova, Enna, dove è avvenuto l’incidente di un pulmino sulla autostrada A19 Palermo-Catania

Sono 7 i feriti nell’incidente del pulmino di calciatori sulla A19 a Catenanuova

Nell’incidente di un pulmino avvenuto oggi domenica 21 aprile sull’autostrada A19 a Catenanuova vi sarebbero 7 feriti tra i giovani calciatori passeggeri del veicolo, il cui numero ancora non è chiaro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Enna, oltre a quattro ambulanze e all’elisoccorso, che ha trasportato due dei 7 feriti in ospedale a Caltanissetta e a Catania.

Autostrada A19 Palermo-Catania chiusa tra Agira e Catenanuova dopo l’incidente

Dopo l’incidente che ha coinvolto il pulmino di calciatori sulla autostrada A19 Palermo-Catania si sono verificati rallentamenti in prossimità di Catenanuova.

La Polizia stradale, accorsa per le rilevazioni, ha al momento chiuso il tratto autostradale tra Agira e Catenanuova in direzione Catania.

Nella mattina di oggi domenica 21 aprile un’auto è andata in fiamme tra le gallerie di Trabia e Termini Imerese, sempre sull’autostrada Palermo-Catania. La vettura stava percorrendo il tratto autostradale quando dal vano motore è partito un incendio.

Nelle scorse ore si è verificato un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo dove il conducente di un tir che si è ribaltato è morto sul colpo.