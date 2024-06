Inchiesta sulla morte del campione di karate Loris Comparin: disposta l'autopsia e funerale rinviato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La famiglia di Loris Comparin, campione di karate morto a 46 anni, ha presentato una denuncia alle autorità giudiziarie che prelude a un’inchiesta sul suo decesso. Comparin è scomparso in seguito a complicanze dovute a setticemia, dopo aver subito una tonsillite acuta, sabato 1 giugno. I suoi funerali erano previsti per mercoledì 5 giugno e sono stati dunque rinviati, dopo che il sostituto procuratore di Vicenza ha disposto l’autopsia.

Il funerale di Loris Comparin, 46 anni, pluricampione di karate originario di Thiene e residente ad Arsiero, è stato rinviato.

Il motivo è che la famiglia ha deciso di vederci chiaro, presentando una denuncia per verificare eventuali responsabilità sulla sua morte.

Il passaggio porta all’apertura di un’inchiesta sul decesso, che partirà con l’esame autoptico, disposto dal sostituto procuratore di Vicenza.

I genitori di Loris Comparin presentano denuncia

La decisione dei genitori del campione di presentare denuncia è stata motivata dal padre di Loris, Oscar Comparin, che ha ripercorso le due settimane di calvario del figlio a partire dal 14 maggio.

“Era andato dal medico di base, che gli aveva prescritto dei farmaci. Poiché la cura si era dimostrata inefficace quindi, il 15 si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dove è stato visitato e dimesso” ha ricordato il padre.

Dopo rientrato, però, il campione ha iniziato a peggiorare e così ha fatto ritorno in ospedale, dove questa volta è stato ricoverato.

“Ha lottato due settimane, restando fra la vita e la morte, ma nonostante la sua forza fisica e la sua tenacia non ce l’ha fatta” ha spiegato Oscar Comparin. “È terribile perdere un figlio in questa maniera. Per questo abbiamo deciso di chiedere degli approfondimenti. Non vogliamo vivere con il dubbio di non avere fatto tutto quanto era in nostro potere.”

Come è morto il campione di karate Loris Comparin

Comparin è morto il 1 giugno dopo due settimane di ricovero all’ospedale di Santorso in cui ha lottato contro una tonsillite acuta.

Campione italiano nella sua disciplina in 23 edizioni, europeo per 3 volte, mondiale per 4 e due volte intercontinentale: numeri inequivocabili che ricordano come Comparin fosse un atleta straordinario, il che non fa altro che evidenziare più di un dubbio sulle circostanze della sua morte.