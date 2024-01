Incentivi auto elettriche per tutti, dal 2024 risorse per 930 milioni: fino a 13.750 euro se si rottama auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È pronta la bozza per il rinnovo degli incentivi auto, tra cui auto elettriche. Il governo punta a utilizzare 930 milioni di euro per il settore automobilistico. Gli incentivi, di cui quasi la metà non utilizzati entro lo scorso anno, saranno riproposti anche per veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine. Per le auto elettriche gli incentivi potrebbero arrivare fino al 13.750 euro, a seconda dei requisiti posseduti.

Incentivi auto: elettriche e non solo

Nella bozza, visionata da Ansa in anticipo, gli incentivi (pari a 930 milioni di euro, di cui 570 nuovi fondi che si aggiungono ai residui dei vecchi bonus) saranno disponibili non solo per le auto elettriche, ma anche per l’acquisto di vetture ibride o auto a basse emissioni obbligatoria l’assicurazione anche per i veicoli fermi(mentre diventa ).

Gli incentivi variano a seconda del tipo di vettura da acquistare. Per le auto elettriche nella bozza sono descritti bonus da 6.000 euro fino a 13.750 euro se si è rottama un’auto Euro2 e se sia un Isee sotto i 30.000 euro. Per le auto ibride il bonus vanno da 4.000 a 10.000 euro, mentre per le auto a basse emissioni variano da 1.500 a 3.000 euro.

Fonte foto: ANSA Auto elettriche, in arrivo gli incentivi per l’acquisto

Obiettivi degli incentivi auto

Nella bozza di lavoro sono indicati diversi obiettivi da raggiungere. Il primo è tentare di cambiare il parco auto circolanti in Italia (uno dei più vecchi di Europa con oltre 11 milioni di vetture Euro3 o inferiori), ma anche sostenere e supportare le famiglie meno abbienti con extra bonus del 25%, con Isee entro i 30.000 euro.

Infine rimodulare gli strumenti incentivanti per stimolare l’acquisto di auto prodotte in Italia. È previsto un costo massimo che non si può superare per i veicoli: 35.000 euro per le auto elettriche, 45.000 euro per le ibride e 35.000 euro per le altre.

Come sono strutturati gli incentivi

Con gli incentivi auto sarà possibile acquistare auto elettriche, ibride o a basse emissioni a seconda dei requisiti. Per l’elettrico vengono concessi 6.000 euro senza rottamazione o 7.500 euro con Isee sotto i 30.000 euro; 9.000 euro vengono invece concessi con la rottamazione di un veicolo Euro4 oppure 11.250 euro con Isee ridotto. Ancora 10.000 euro rottamando una Euro3 o 12.500 euro con il ridotto e infine 10.000 euro consegnando un Euro4 o 13.750 euro con Isee ridotto.

Discorso simile per le ibride, ma non per le auto con basse emissioni che invece prevedono un incentivo da 1.500 fino a 3000 euro a seconda dell’auto rottamata e senza differenziazione per reddito.