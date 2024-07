Incendio sulla Pontina a Roma per un'auto a Gpl in fiamme, conducente estratto dalle fiamme e strada bloccata

Un incendio è scoppiato lungo la via Pontina a Roma. Il fuoco si è sviluppato a partire da un’auto in transito sulla strada statale che collega la Capitale a Terracina. Alcuni agenti della polizia locale, di passaggio in quel momento, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a mettere in salvo il conducente del veicolo in fiamme. Il tratto coinvolto è stato chiuso e il traffico deviato per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Auto in fiamme sulla Pontina: salvo il conducente

Il fuoco è divampato nel primo pomeriggio di martedì 16 luglio. Intorno alle ore 13 un incendio ha coinvolto un’auto lungo la via Pontina di Roma.

Come riferito dalle testate locali, a notare le fiamme è stata una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale G.S.S.U. (Gruppo sicurezza sociale urbana) che stava viaggiando in direzione Pomezia.

Fonte foto: TuttoCittà Incendio sulla Pontina a Roma per un’auto a Gpl in fiamme

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, assicurandosi di mettere in salvo il conducente, un uomo di 57 anni, prima che il veicolo potesse esplodere, essendo dotato di un impianto Gpl. Al momento non risultano persone ferite.

Incendio sulla Pontina, traffico deviato

Dopo essersi accertati di mettere in sicurezza il conducente, allontanandolo dal veicolo in fiamme, i caschi bianchi hanno delimitato l’area e lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo la chiamata della polizia con un CRRC e due moduli antincendio.

Sul luogo sono arrivate anche le pattuglie del IX Gruppo Euro che si sono occupate della gestione della viabilità: il tratto di via Pontina coinvolto è stato chiuso e il traffico deviato su Tor De Cenci, in modo da consentire le operazioni di spegnimento.

Autobus in fiamme sull’autostrada A12

Un altro incendio ha coinvolto le strade italiane: è accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio nella galleria Monte Quezzi situata sull’autostrada A12 Genova-Livorno.

Un autobus ha preso fuoco all’interno della galleria tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione La Spezia. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme, ma per fortuna sia il conducente che le due persone a bordo sono riuscite a scendere senza riportare danni fisici.

L’incendio ha provocato estesi rallentamenti sull’A12 con code di 8 e 5 chilometri rispettivamente verso Genova e verso Sestri Levante, tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Genova Nervi.