Incendio sull'autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare: incidente tra tir e bus, un morto e diversi feriti

Incidente sull’autostrada A14, tra Pedaso e Grottammare, all’altezza del km 293. Un camion ha preso fuoco in galleria scatenando un incendio. Tre mezzi coinvolti, tra cui un pullman.

Il bilancio è di un morto e diversi feriti. La vittima è un passeggero del pullman rimasto incastrato nel mezzo.

Incidente e incendio sull’autostrada A14: camion in fiamme in galleria tra Pedaso e Grottammare

Lo schianto si è verificato lungo la mattinata di giovedì 4 aprile nella galleria nel tratto di Cupra Marittima, tra Pedaso e Grottammare, in direzione di Pescara.

Il tratto è stato chiuso con pesanti ripercussioni sul traffico. Si registrano code fino a 4 chilometri.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena tra due camion e un autobus.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, partite da Ascoli, San Benedetto e Fermo, oltre ai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e quelli della Croce Verde della Valdaso. Richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire alla stazione di Fermo dove si registrano 2 km di coda e può rientrare in autostrada a Grottammare dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso

La dinamica dell’incidente, il tir in fiamme trasportava alcolici

L’incidente ha coinvolto prima un camion, poi l’autobus che viaggiava dietro tamponato da un altro camion che sopraggiungeva. Quest’ultimo ha preso fuoco e trasportava alcolici. Le fiamme si sono diffuse velocemente anche sul pullman.

Tir di medicinali in fiamme sulla A1

Poche ore prima che avvenisse il il tamponamento tra mezzi pesanti sulla A14, anche sulla A1, all’altezza del chilometro 535 dello svincolo in direzione Roma della diramazione Nord, un tir ha preso fuoco.

Il camion trasportava medicinali; è andato a fuoco intorno alle ore 22 di mercoledì 3 aprile per cause ancora da accertare. Il mezzo è andato distrutto.

Sul posto i vigili del Fuoco di Roma con due squadre, due autobotti e il carro rilevamento radioattivo chimico. Le operazioni di spegnimento hanno necessitato della chiusura temporanea dell’autostrada. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.

Nella mattinata del 4 aprile c’è stato anche un incidente tra Palermo e Catania con un tir carico di patate che si è ribaltato.