Incendio sull'autostrada A14 tra Bologna e Taranto verso Ancona, veicolo in fiamme e code lunghe chilometri

Disagi sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, dove si registrano 5 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro a causa della temporanea chiusura di un tratto in direzione Ancona e di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Il veicolo, in fiamme, avrebbe bloccato a lungo la circolazione.

L’incendio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona

L’episodio si è verificato nella prima mattinata di mercoledì 8 gennaio. Stando a quanto riportato dal sito BolognaToday, la viabilità sul tratto autostradale è stata fortemente congestionata dai lavori e dall’incendio.

Il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione Ancona, era già chiuso per lavori, anche se l’apertura è prevista per l’8 gennaio stesso.

Non è chiara la dinamica dell’incidente. L’unica cosa certa, al momento, è che avrebbe coinvolto un mezzo pesante.

Secondo quanto scritto dal profilo X di Muovy di Autostrade per l’Italia, l’evento risulterebbe ormai “concluso”.

La comunicazione di Autostrade per l’Italia

“A causa della temporanea chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, si registrano 5 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro”, ha fatto sapere Autostrade per l’Italia attraverso una nota.

“Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, di percorrere la viabilità esterna verso Castel San Pietro dove rientrare in autostrada verso Ancona”, prosegue la società.

L’entrata consigliata per chi viaggia verso Bologna è Imola. L’uscita consigliata provenendo da Ancona, invece, è Faenza.

Il maxi tamponamento sulla A14 vicino a San Benedetto

Domenica 5 gennaio, intorno alle 15, un maxi tamponamento aveva interessato proprio l’autostrada A14 (carreggiata nord).

L’incidente, che ha coinvolto 7 veicoli, non ha provocato alcuna vittima: 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave. I mezzi si sono urtati all’interno della galleria Croce a sud di San Benedetto.

La catena di incidenti ha causato inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona, creando notevoli rallentamenti e lunghe code, fino a 6 chilometri.