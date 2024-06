Incendio nel quartiere Vigne Nuove di Roma vicino un asilo e un distributore di benzina: evacuati i bambini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incendio scoppiato nel quartiere Vigne Nuove di Roma, nella zona nord-est della capitale, ha minacciato un asilo e un distributore di benzina. Evacuate le maestre e cinquanta bambini del nido “La Contea degli Hobbit”, con le fiamme che sono già state domate dai Vigili del Fuoco.

L’incendio a Vigne Nuove a Roma

È divampato nella mattinata di oggi – giovedì 20 giugno 2024 – un incendio nella zona nord-est di Roma, nel quartiere Vigne Nuove, in via Giulio Pasquati, tra via Sergio Tofano e via Giovanni Gronchi.

L’incendio, probabilmente nato da alcune sterpaglie, ha lambito un distributore di benzina dell’Eni e l’asilo nido comunale “La Contea degli Hobbit”.

Fonte foto: Tuttocittà.it Vigne Nuove, il quartiere di Roma nel quale è divampato un incendio che ha minacciato un asilo e un distributore di benzina, costringendo all’evacuazione delle maestre e di 50 bambini

Proprio a causa del pericolo creato dalle fiamme, mentre le prime squadre di Vigili del Fuoco giungevano sul posto, si è resa necessaria l’evacuazione dell’asilo, nel quale erano presenti le maestre e cinquanta bambini.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incendio sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco, inviati dal distaccamento locale di via Genova e accorsi con pick-up e botti, diverse squadre di volontari, il personale medico del 118, arrivato in via precauzionale con un’ambulanza, i Carabinieri della stazione Nuovo Salario e Fidene e gli agenti di polizia di Stato.

I bambini e le maestre sono stati portati in sicurezza, mentre i pompieri si adoperavano per domare le fiamme. L’incendio è stato spento nella tarda mattinata, intorno alle ore 12:30.

Non risultano feriti e intossicati, ma cresce la preoccupazione per il crescente numero di roghi e incendi che negli ultimi giorni si sono sviluppati in diverse zone della capitale.

Gli incendi a Roma

Solo pochi giorni fa difatti, domenica 16 giugno, un altro rogo era scoppiato nel quartiere Vigne Nuove, in via Rina de Liguoro. Una situazione che sembra peggiorare, dato che già nella giornata di oggi un vasto incendio è divampato nella zona sud della capitale, nei pressi del viadotto della Magliana.

E probabilmente è stato proprio il pensiero dei sempre più frequenti roghi che le maestre si sono prontamente rese conto del principio di incendio, lanciando l’allarme e portando i bambini fuori dall’istituto, dove nel frattempo iniziavano ad arrivare i genitori.

Le attività dell’asilo non sono comunque riprese, mentre proseguono i rilievi delle Forze dell’Ordine nel tentativo di risalire alle cause di questo incendio.