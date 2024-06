Vasto incendio a Roma nella zona della Magliana, colonna di fumo visibile in diverse zone della Capitale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un vasto incendio è scoppiato a Roma, nella zona della Magliana, dove un’ampia zona ricoperta di sterpaglie è stata avvolta dalle fiamme. Chiuso il viadotto della Magliana in entrambe le direzioni, con forti disagi per il traffico, mentre si è formata un’enorme nube di fumo, visibile da diverse zone della Capitale.

L’incendio alla Magliana, a Roma

È scoppiato intorno alle ore 13 di oggi – giovedì 20 giugno 2024 – un incendio a Roma, nella zona del viadotto della Magliana, nella zona sud della Capitale.

Stando alle prime informazioni raccolte, come riportato da Roma Today, le fiamme sarebbero nate in una vasta area ricoperta di sterpaglie, in una zona che costeggia il letto del Tevere, nei pressi di via Asciano.

Un post che mostra l’incendio scoppiato a Roma, nella zona del viadotto della Magliana, dove una vasta area di sterpaglie è stata avvolta dalle fiamme, generando una nube di fumo nero

L’incendio si sarebbe sviluppato nei pressi di un insediamento abusivo, e in poco tempo si è formata un’enorme nube nera di fumo, visibile a distanza da diverse zone della città.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di poco tempo sul luogo dell’incendio sono accorsi i volontari di 8 associazioni, due botti del servizio giardini di Roma Capitale, e le squadre 7a e 11a dei Vigili del Fuoco, oltre a due ambulanze del 118 e gli agenti dell’XI Gruppo Marconi e del IX gruppo Eur della Polizia di Stato.

Secondo le prime indagini, come riferisce La7, le fiamme potrebbero essere partite da un insediamento abusivo, e hanno coinvolto anche rifiuti e plastica. Proprio per questo motivo, gli abitanti della zona sono invitati a tenere porte e finestre chiuse e a seguire le indicazioni di sicurezza.

Mentre vigili del fuoco e volontari sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, gli agenti di Polizia hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni.

Disagi al traffico a causa della chiusura del viadotto

Mentre volontari e autorità stanno lavorando incessantemente per controllare le fiamme e spegnere l’incendio, prima di poter fare una valutazione dei danni, proseguono i disagi al traffico in tutto il quadrante sud-ovest di Roma.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, fino a lambire i binari ferroviari e l’autostrada Roma-Fiumicino. I Vigili del Fuoco, giunti con quattro autobotti, hanno chiesto l’intervento dei canadair.

Si moltiplicano nel frattempo le segnalazioni al 112, con molti cittadini che lamentano le pessime condizioni dell’aria, a tratti irrespirabile. Una situazione resa già difficile dai molti incendi e dagli alti livelli di smog raggiunti negli ultimi giorni.