Incendio nel quartiere Capannelle a Roma: Cinzia Midolo salvata dai pompieri è morta in ospedale a 64 anni

Cinzia Midolo, una donna di 64 anni, è morta in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio scoppiato nel suo appartamento a Capannelle, quartiere di Roma. L’allarme era stato dato dai residenti all’alba del 17 agosto: i vigili del fuoco e i carabinieri erano riusciti a salvarla, ma le sue condizioni erano disperate. Si indaga sulle origini del rogo: probabile l’ipotesi di cause accidentali.

Incendio a Capannelle: morta la 64enne Cinzia Midolo

Sono state valutate come gravissime le ustioni subite da Cinzia Midolo, donna romana di 64 anni, quando è giunta in ospedale dopo essere rimasta vittima dell’incendio divampato nel suo appartamento a Capannelle, Roma.

Erano le prime ore di sabato 17 agosto, intorno alle 5:30, quando i residenti di via Salvador Dalì hanno dato l’allarme per il rogo scoppiato in una casa della zona.

L’incendio è divampato in un appartamento in zona Capannelle, Roma

I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a salvare la donna intrappolata nell’appartamento. Cinzia Midolo è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Le cure disperate in ospedale a Roma, poi la morte

Le condizioni di Cinzia Midolo erano critiche a causa delle ustioni riportate su gran parte del corpo. Nonostante gli sforzi, la donna è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo la conferma della morte di Cinzia Midolo, i carabinieri della stazione Roma Appia hanno avviato le indagini sull’incendio. Tra le possibili cause del rogo in cui la 64enne ha perso la vita, non si esclude l’ipotesi di un incidente domestico.

In particolare, una delle ipotesi messa sul tavolo è quella della sigaretta dimenticata accesa, che potrebbe aver scatenato le fiamme, poi rivelatesi fatali.

Gli incendi di Roma

Resta un mese di agosto a dir poco nefasto per la città di Roma, colpita di continuo da incendi in ogni zona della città. Tra le zone colpite vi sono vari quartieri tra cui Prima Porta, La Storta, Cesano e Ponte Mammolo.

Uno degli incendi ha colpito il quartiere Centocelle vicino a viale Togliatti, minacciando le abitazioni e la vegetazione. Le fiamme sono state domate dopo un intervento lungo due ore da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

L’incendio è stato causato da sterpaglie e rifiuti abbandonati che hanno preso fuoco. Non ci sono state persone ferite, ma il fumo denso ha costretto gli abitanti a sigillare le finestre per evitare di inalarlo.